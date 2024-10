MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 35 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse verwies in einem am Montag vorliegenden Kommentar auf die guten vorläufigen Quartalszahlen des Online-Modehändlers und den gleichzeitig starken Kursanstieg der Aktie seit Jahresbeginn./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 13:44 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

© 2024 dpa-AFX-Analyser