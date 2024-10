Die Deutsche Boerse-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Im XETRA-Handel legte das Papier um 0,8 Prozent zu und erreichte einen Wert von 213,70 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 41.797 Stück. Analysten sehen weiteres Potenzial: Im Durchschnitt rechnen Experten mit einem fairen Wert von 214,67 Euro je Aktie. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie noch Luft nach oben haben könnte.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 4,06 Euro pro Aktie, was einer Steigerung gegenüber den 3,80 Euro des Vorjahres entspricht. Die Gewinnerwartungen für 2024 liegen bei 10,47 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten könnten dazu beitragen, dass die Deutsche Boerse-Aktie in naher Zukunft neue Höchststände erreicht und ihre starke Position am Markt weiter festigt.

Anzeige

Deutsche Boerse-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Boerse-Analyse vom 14. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...