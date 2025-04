Das Zoll-Chaos von US-Präsident Trump hat die Märkte durchgewirbelt und damit das Geschäft der Deutschen Börse kräftig angetrieben. Die Handelsumsätze auf der Plattform Xetra kletterten in den ersten April-Tagen auf Spitzenwerte von über elf Milliarden Euro pro Tag, nach durchschnittlich fünf Milliarden Euro täglich im Jahr 2024. Diese Zahlen nannte ein Sprecher der Deutschen Börse gegenüber €uro am Sonntag. "Bereits im Monat März, also noch vor den jüngsten Zoll-Ankündigungen Trumps, war das gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...