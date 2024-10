BYD, der chinesische Elektrofahrzeughersteller, setzt seine aggressive globale Expansionsstrategie fort. In Indien führt das Unternehmen sein erstes elektrisches Mehrzweckfahrzeug ein, während in Spanien eine Flotte von 21 BYD-Elektrobussen den öffentlichen Nahverkehr in Móstoles revolutioniert. Diese Schritte unterstreichen BYDs Ambitionen, seine Präsenz in wichtigen internationalen Märkten zu verstärken und sich als führender Anbieter von Elektromobilitätslösungen zu etablieren.

Aktuelle Marktperformance

Trotz dieser positiven Entwicklungen zeigt die BYD-Aktie an der NASDAQ OTC Anzeichen von Volatilität. Mit einem Rückgang von 1,8 Prozent auf 37,37 USD spiegelt der Kurs die aktuellen Herausforderungen im globalen Marktumfeld wider. Analysten prognostizieren jedoch für das laufende Jahr eine Dividende von 3,26 CNY je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Leistungsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

