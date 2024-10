Welche Kryptowährung sollte noch im Oktober gekauft werden?

Der "Uptober" scheint in seiner zweiten Monatshälfte endlich zuzuschlagen: Mit einer Steigerungsrate von 5,87 Prozent zieht Bitcoin den gesamten Markt nach oben. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung steigt in diesem Ausmaß, wobei viele andere Coins sogar noch deutlich stärker zulegen.

Der letzte Aufschwung in den Bereich von 60.000 US-Dollar liegt erst 14 Tage zurück. Bereits Ende September erreichte Bitcoin diesen Wert nach den Ankündigungen der Zinssenkung durch die FED. Allerdings prallte der Kurs an dieser Widerstandsmarke ab und fiel am 11. Oktober wieder unter 60.000 US-Dollar. Nun zeigt die Leitwährung am Kryptomarkt erneut ein schnelles Aufbäumen, das zu einem nachhaltigen Durchbruch durch die wichtige Widerstandsmarke von 66.200 US-Dollar führen könnte.

Monatsabschlüsse von Bitcoin, Quelle: https://www.coinglass.com/today

Wie bereits erwähnt, zeigen viele andere Kryptowährungen derzeit bessere Steigerungsraten. Besonders technologieaffine Token verzeichnen gute Ergebnisse, aber auch die bekannten Memecoins steigen im zweistelligen Prozentbereich. Doch welche Coins sollten im Oktober besonders im Auge behalten werden?

Ondo - RWA-Token mit Potenzial

Auf Platz 68 der weltweit größten Kryptowährungen steht ONDO. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwas mehr als einer Milliarde US-Dollar und einem Preis von 0,7561 US-Dollar bietet sich aktuell noch eine gute Kaufmöglichkeit für den RWA-Token.

ONDO ist der native Token des Ondo Finance-Ökosystems, das sich auf die Schaffung innovativer Finanzlösungen im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) konzentriert. Das Hauptziel von Ondo Finance ist es, Brücken zwischen traditionellen Finanzmärkten und der Krypto-Welt zu bauen. ONDO-Token werden hauptsächlich zur Governance und für Anreizstrukturen innerhalb des Ökosystems verwendet. Inhaber von ONDO-Token haben die Möglichkeit, über wichtige Entscheidungen bezüglich der Entwicklung und der strategischen Ausrichtung des Projekts abzustimmen.

Zusätzlich bietet der Token Zugang zu exklusiven Features und Produkten innerhalb des Ondo-Ökosystems. Ein weiteres zentrales Element von Ondo Finance sind die strukturierten Finanzprodukte, die es Nutzern ermöglichen, verschiedene Risiko-Rendite-Profile zu wählen. Durch den ONDO-Token werden diese Produkte zugänglicher und flexibler gestaltet, was sowohl erfahrene Krypto-Investoren als auch traditionelle Marktteilnehmer anspricht. Mit seinem innovativen Ansatz will Ondo Finance DeFi für ein breiteres Publikum öffnen und dabei die Effizienz und Liquidität auf den Märkten erhöhen.

Technische Daten und zukünftige Aussichten, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ondo-finance/price-prediction/

Auch die technischen Aussichten des Tokens sind vielversprechend. So schreibt etwa die Plattform Coincodex: "Laut unserer aktuellen Preisprognose für Ondo Finance wird erwartet, dass der Preis von Ondo Finance bis zum 13. November 2024 um 227,09 Prozent steigt und 2,41 US-Dollar erreicht. Unsere technischen Indikatoren zeigen, dass die aktuelle Stimmung neutral ist, während der Fear & Greed Index einen Wert von 48 (neutral) anzeigt. Ondo Finance verzeichnete in den letzten 30 Tagen 16 von 30 (53 Prozent) 'grüne Tage' mit einer Preisschwankung von 8,89 Prozent. Basierend auf der Prognose für Ondo Finance ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Ondo Finance zu kaufen."

Kaspa - Proof-of-Work-Blockchain

Statt der klassischen Blockchain setzt Kaspa auf eine innovative Technologie namens BlockDAG (Directed Acyclic Graph). Dadurch können mehrere Blöcke gleichzeitig verarbeitet werden, was zu schnelleren Transaktionen und besserer Skalierbarkeit führt - zwei Probleme, mit denen viele andere Kryptowährungen zu kämpfen haben.

Bietet Steigerungspotential, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/kaspa/

Was Kaspa besonders macht, ist, dass es trotz dieser Geschwindigkeit auf dem bewährten Proof-of-Work (PoW)-Mechanismus basiert, genau wie Bitcoin. Das sorgt für eine hohe Sicherheit und Dezentralisierung, während die Performance auf einem neuen Level ist. Kaspa will das sogenannte "Blockchain-Trilemma" knacken, bei dem es um die Balance zwischen Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung geht.

Immer mehr Investoren und Entwickler werfen ein Auge auf Kaspa, da es nicht nur technisch vielversprechend ist, sondern auch ein echtes Potenzial für die Zukunft der Kryptowährungen hat. Aktuell notiert der Krypto-Token bei einem Wert von 0,137 US-Dollar, mit einem 24-Stunden-Gewinn von 4,4 Prozent. Interessant ist jedoch, dass er in den letzten Tagen rund 4,7 Prozent verloren hat, was das Potenzial für baldige Steigerungen erhöht.

Crypto All Stars - Staking neu gedacht

Die besten Möglichkeit auf die hohe Renditen bei den hier vorgestellten Token bietet jedenfalls Crypto All Stars ($STARS). Derzeit noch im Vorverkauf, wird der Coin wahrscheinlich im Herbst/Winter auf den Markt kommen, was optimal in die bullische Phase des Marktzyklus fällt. Durch die niedrige Marktkapitalisierung als junges Projekt bieten Vorverkaufstoken besonders hohe Renditemöglichkeiten, auch wenn das Risiko dementsprechend höher ist.

Schon 2,2 Millionen im Presale, Quelle: https://cryptoallstars.io/de

Mit dem innovativen Ansatz, ein Staking-Protokoll zu entwickeln, welches die größten Memecoins weltweit an einem einzigen Punkt vereint, könnte das Projekt neuen Schwung in die Memecoin-Branche bringen. Die Entwickler haben auf Basis des ERC-1155-Multi-Token-Standards das sogenannte MemeVault entwickelt.

Mit MemeVault hat Crypto All Stars ($STARS) einen weiteren innovativen Schritt unternommen, der das Staking von Meme-Coins auf ein neues Level hebt. MemeVault ermöglicht es, die bekanntesten Meme-Coins - darunter Pepe Coin, Doge Coin, Shiba Inu, Floki Inu und viele weitere - an einem zentralen Ort zu staken und dafür Belohnungen zu erhalten. Diese Plattform, die auf dem ERC-1155-Multi-Token-Standard basiert, bietet den Inhabern von $STARS-Token die Möglichkeit, von einem einheitlichen Staking-Ökosystem zu profitieren, das mehrere Chains unterstützt und hohe Renditen verspricht. Besonders spannend ist, dass das Prämienpotenzial steigt, je mehr $STARS-Token ein Nutzer hält, womit bis zu 300 Prozent mehr Renditen erwirtschaftet werden können. MemeVault könnte somit nicht nur eine neue Dynamik in die Meme-Coin-Welt bringen, sondern auch den Wert von $STARS und den gestakten Meme-Coins deutlich steigern. Mit diesem Ansatz wird das Projekt voraussichtlich große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, besonders in einem bullischen Marktumfeld.

