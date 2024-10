Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufschwung im XETRA-Handel. Der Anteilsschein eröffnete bei 52,70 EUR und kletterte im Tagesverlauf auf bis zu 53,32 EUR. Trotz dieses positiven Trends bleibt die Aktie weiterhin unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,14 EUR, welches am 8. März erreicht wurde. Aktuell notiert das Papier etwa 9,4 Prozent unter diesem Höchststand. Interessanterweise liegt der aktuelle Kurs dennoch rund 15,8 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 45,51 EUR, das im Oktober verzeichnet wurde.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie für Siemens Healthineers. Die Dividendenerwartungen der Analysten belaufen sich auf 1,02 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 0,950 EUR darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58,99 EUR, was ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs impliziert. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. November 2024 veröffentlicht, wobei Anleger gespannt auf weitere Entwicklungen im Geschäftsverlauf des Medizintechnikunternehmens warten.

