© Foto: picture alliance / Photoshot

Der chinesische Telekomriese Huawei trotzt den US-Sanktionen und investiert massiv in neue Technologien! Huawei meldet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzsprung auf 862,1 Milliarden Yuan (118,2 Milliarden US-Dollar). Das entspricht einem Wachstum von 22,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und markiert das zweithöchste Umsatzniveau in der Unternehmensgeschichte. Trotz der Umsatzsteigerung sank der Nettogewinn um 28 Prozent auf 62,6 Milliarden Yuan. Huawei begründet dies mit verstärkten Investitionen in Forschung und Entwicklung, um sich gegen anhaltende US-Sanktionen zu wappnen. Smartphone-Comeback treibt Umsatzwachstum Besonders stark entwickelte sich Huaweis Consumer-Sparte, die mit …