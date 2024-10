Der Platinpreis liegt aktuell bei 979 US-Dollar, was einen Rückgang von 0,74 % gegenüber dem Handelsschluss der Vorwoche darstellt. Bereits in den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Edelmetall eine negative Entwicklung von 1,4 %. Inmitten dieser kurzfristigen Korrektur analysieren Experten weiterhin das Potenzial des globalen Platinmarktes. Besonders im Schmucksegment zeichnen sich Chancen ab. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die gegenwärtigen Marktentwicklungen und die technischen Indikatoren, die die aktuelle Situation von Platin ...

