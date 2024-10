Die Berichtssaison in den USA hat begonnen. Bereits am Freitag konnten die Großbanken JPMorgan und Wells Fargo mit ihren Quartalszahlen die Anleger überzeugen und für gute Stimmung an den Börsen sorgen. In der laufenden Woche stehen unter anderem die Zahlen von Netflix und Procter & Gamble auf dem Programm. Die Analysten von HSBC sehen in der bevorstehenden Berichtsflut vor allem bei fünf Aktien positives Überraschungspotenzial.

Den vollständigen Artikel lesen ...