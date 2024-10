BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat sich bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) für neue Finanzzusagen Deutschlands bedankt. "Wir begrüßen das Engagement Deutschlands zur Finanzierung der WHO mit rund 400 Millionen US-Dollar in den nächsten vier Jahren, darunter mehr als 260 Millionen an neuen freiwilligen Mitteln", schrieb er auf X. Die WHO sei Scholz "zutiefst dankbar" für seine Führungsrolle bei der Mobilisierung anderer Länder. Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit mehr als 190 Mitgliedstaaten.

Scholz bedauerte in seiner Rede auf Englisch, dass zuletzt nur eine Handvoll Länder große Fördersummen bereitgestellt hätten. "Es wäre besser, wenn wir die Verantwortung auf viel mehr Schultern verteilen würden. Jeder Beitrag zählt - und sei er noch so klein."

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb auf X, innerhalb einer Stunde hätten Deutschland, Frankreich und Norwegen in Berlin bei einer internationalen Spendenaktion eine Milliarde US-Dollar für die WHO? gesammelt. "Das Geld wird dringend benötigt, noch immer sterben 5 Millionen Kinder pro Jahr, viele könnten gerettet werden."/toz/DP/he