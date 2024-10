Die Amkor Technology Aktie zeigt sich in den letzten Tagen in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 28,96 EUR verzeichnete das Papier am 14. Oktober einen Anstieg von 1,85% gegenüber dem Vortag. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 4,40% aufweist. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: Die Aktie konnte innerhalb der letzten zwölf Monate um beachtliche 33,41% zulegen.

Blick auf bevorstehende Quartalszahlen

Mit Spannung werden die Geschäftsergebnisse für das jüngste Quartal erwartet, die Amkor Technology voraussichtlich am 28. Oktober 2024 vorlegen wird. Angesichts der positiven Kursentwicklung und einer Marktkapitalisierung von 7,1 Milliarden EUR dürften Investoren den Zahlen mit Optimismus entgegenblicken. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr wird mit 1,00% angegeben,

