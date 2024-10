Krypto-Experte ist sicher: "Wenn Bitcoin hier ausbricht, steigt er auf 120.000 US-Dollar!"

Obwohl der Kryptomarkt so manchem Anleger in letzter Zeit Kopfschmerzen bereitete, hat sich das Blatt diesbezüglich offenbar komplett gedreht. Der Oktober, der am Kryptomarkt als "Uptober" bekannt ist, scheint endlich seine volle Kraft zu entfalten und im Gegensatz zu vielen anderen Hoffnungen der Anleger, die sich als Enttäuschungen offenbarten, scheint sich der bullishe Oktober zu bewahrheiten. Doch auch wenn der Bitcoin-Kurs sich heute mit über 5 Prozent Gewinn stark behaupten kann, steckt er übergeordnet in einer großen Chartformation fest.

(Der Bitcoin-Kurs ist heute um über 5,6 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Bitcoin zeigt eine bullishe Flagge

Crypto Rover gehört zu den bekanntesten Analysten auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Täglich postet er seine Analysen für seine über 850.000 Follower, mit denen er auch immer wieder mal richtig liegt. Heute hat er eine besonders spannende Analyse gepostet. Seiner Ansicht zufolge befindet sich Bitcoin in einer bullischen Flagge und der Ausbruch des Kurses könnte gewaltige Folgen mit sich bringen.

If Bitcoin breaks out of this bull flag pattern, $120k is next! pic.twitter.com/gbkF0Y0NuE - Crypto Rover (@rovercrc) October 14, 2024

Eine bullische Flagge ist eine Trendfortsetzungsformation. Tritt sie auf, kommt es in über 70 Prozent der Fälle zu einer Fortsetzung des Trends. Wenn der Kurs oben ausbricht, steigt die statistische Trefferquote sogar auf über 80 Prozent an. Und nicht selten hat sie dabei dramatische Kursanstiege zur Folge. So wie den, den Crypto Rover prognostiziert. Seiner Ansicht nach steigt der Bitcoin nämlich nach dem Ausbruch auf mindestens 120.000 US-Dollar an! Das entspricht vom derzeitigen Kurslevel einer Bewegung von fast 100 Prozent.

Ob der Bitcoin den Ausbruch und anschließend diese Bewegung wirklich schafft, bleibt abzuwarten. Die Chancen dafür stehen aber in jedem Fall überdurchschnittlich gut. Das könnte nicht nur für Bitcoin eine Kursexplosion bedeuten, sondern auch für die derzeit wieder boomenden Meme Coins. In vorderster Reihe könnte dabei Crypto All-Stars ($STARS) stehen.

Weshalb der Token des MemeVault-Ökosystems explodieren könnte

Der Grund, weshalb $STARS explodieren könnte, liegt nicht in der hohen Nachfrage, die derzeit zweifellos besteht. Er liegt auch nicht an der stark wachsenden Community, die der Coin derzeit bildet. Viel mehr liegt es an der innovativen Technologie, die den Coin umgibt. $STARS ist nämlich der offizielle Coin zum sogenannten MemeVault-Ökosystem und dieses verschafft Anlegern unglaubliche Vorteile in Bezug auf das Staking ihrer Coins.

(Im MemeVault-Ökosystem können verschiedene Coins gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Der MemeVault sorgt als einzigartiges Staking-Protokoll dafür, dass verschiedene Meme Coins wie etwa $PEPE,$MOG, $WIF und viele weitere Größen in einem einzigen Pool gestakt werden können, egal auf welcher Blockchain sie basieren. Dabei gilt, je mehr $STARS-Token der Anleger besitzt, desto größer können die Staking-Prämien der anderen Coins werden.

$STARS und der dazugehörige MemeVault krempeln also die Art, wie Staking am Markt betrieben wird, für immer um. Kein Wunder also, dass der Token schon nach wenigen Wochen im Vorverkauf auf 2,28 Mio. explodiert ist. Anleger, die jetzt von der Entwicklung profitieren möchten, können die Coins noch für kurze Zeit im vergünstigten Presale kaufen. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis dabei mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Nach dem Handelsstart an den Börsen halten Analysten einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich.

