Die Netflix-Aktie erreichte am Freitag ein neues Allzeithoch von 735,98 USD, schloss jedoch mit einem leichten Minus von 1%. Seit ihrem Tiefpunkt im Sommer 2022 hat die Aktie des Streaming-Giganten eine beeindruckende Rallye von 340% hingelegt. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am kommenden Donnerstag, die nach Börsenschluss erwartet werden. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das Kursziel liegt bei 663,57 USD, was unter dem aktuellen Niveau liegt.

Wachstumstrend setzt sich fort

Im zweiten Quartal konnte Netflix bereits mit starken Zahlen überzeugen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16,35% auf 9,53 Milliarden USD, während sich der Gewinn pro Aktie auf 4,99 USD erhöhte. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 19,16 USD je Aktie. Trotz des jüngsten Kursanstiegs sehen einige Analysten noch Potenzial, da die Aktie nur 1,77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert.

