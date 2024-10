Die Goldman Sachs Aktie verzeichnete am 14. Oktober 2024 einen Kursanstieg von 1,34% auf 478,05 EUR. In den vergangenen 30 Tagen konnte das Wertpapier sogar um 7,43% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Analysteneinschätzungen wider. So hat Goldman Sachs selbst kürzlich seine Prognosen für verschiedene Unternehmen angepasst, darunter eine Anhebung des Kursziels für die Deutsche Börse von 214 auf 219 EUR bei einer "Neutral"-Einstufung.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 11,33 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,53% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 13,88 angegeben, während das aktuelle KGV basierend auf den neuesten Daten bei 17,73 liegt. Diese Kennzahlen deuten auf eine solide finanzielle Basis [...]

Hier weiterlesen