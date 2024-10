Krypto News: Schockierende Wahrheit über zentrale Meinungsumfragen

Meinungsumfragen spielen eine wichtige Rolle für unterschiedliche Personengruppen, wie Politiker, Unternehmen, Medien, Wissenschaftler und auch die Allgemeinheit. Denn es können mit ihrer Hilfe die öffentliche Meinung und Stimmung zu aktuellen Themen eingeholt werden.

Für die Bürger bedeuten die Meinungsumfragen, dass sie ihre Meinung äußern und dieser Gehör verschaffen können. Somit können sie sich an dem Diskurs beteiligen und auf diese Weise ein größeres Interesse an der Politik gewinnen, was die Politiker jedoch laut Einschätzung des Psychologie-Professors Mausfeld oder Noam Chomsky gar nicht wollen.

Meinungsforschungen können aber auch für eine bessere Transparenz und Repräsentation der Bevölkerung sorgen. Zudem bieten sie Informationen über die aktuellen Trends und Stimmungen, womit das Individuum seine persönliche Haltung im Vergleich zum Kollektiv besser evaluieren kann.

Genau dies stellt allerdings laut Kritikern die Achillesverse der Meinungsumfragen und einen der größten Angriffspunkte dar. Denn sie unterstellen diesen, dass sie missbraucht werden. Schließlich bieten die Meinungsforschung und Statistiken Spielraum für Manipulationen.

Alles Wichtige über die Probleme des Umfragemarktes, was dies für die Gesellschaft bedeutet, wie die Risiken mithilfe der Blockchain-Technologie gelöst werden können und wer möglicherweise der größte Profiteur werden könnte, erfahren Sie hier.

Auf diese Weise können Meinungsumfragen manipuliert werden

Die offensichtlichste Art, wie Meinungsumfragen missbraucht werden, ist, dass man die Ziele der Zielgruppe erfährt und dann wie ein "Magier" die Wünsche von ihren Lippen abliest sowie das Wissen für seine eigenen Ziele missbraucht.

Überdies spielt es eine große Rolle, welche Personen Sie befragen. Wählen Sie beispielsweise nur Vegetarier aus, könnten Sie sicherlich leichter ein Fleischverbot einführen. Oder als radikaler Klimaaktivist eventuell einen Krieg um das Lithium im Osten und die vielen Toten angesichts einer Überbevölkerung leichter rechtfertigen.

Aber auch in der Art und Weise, wie die Fragen formuliert werden, besteht Manipulationsspielraum. Denn es gibt suggestive Fragen, welche den befragten unbewusst in eine bestimmte Richtung drängen. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die Fragestellung möglichst neutral gehalten wird.

Ebenso hat die Art der Umfrage einen Einfluss auf die Ergebnisse. So können Personen etwa ihre Meinung im Privatem eher verdeckt halten. Dies leitet sich bereits aus dem lateinischen Wort von "privat" ab, welches "privare" ist und so viel wie verbergen bedeutet. Auf einem anonymen Zettel könnte Ihre Wahl hingegen schon vollkommen anders ausfallen. Online stellt sich hingegen für einige die Frage nach der Totalüberwachung und digitalen Diktatur.

Zudem gibt es bestimmte Interessengruppen, welche die Wahlergebnisse manipulieren wollen. Beispielsweise wurden die Untersuchungen über die Schädlichkeit der Zigaretten von den Tabakunternehmen im eigenen Interesse aufgegeben oder die Studien über die Giftigkeit von Ostseefischen in Skandinavien unterdrückt.

Außerdem wollen einige Umfrageteilnehmer lediglich schnell und einfach Geld verdienen. So kommt es vor, dass einige die Fragen und Antworten nicht einmal richtig lesen. Andere nutzen hingegen Bots, um auf diese Weise hohe monetäre Belohnungen oder die gewünschten Umfrageergebnisse zu erzielen.

Ebenfalls wird von Social-Media-Kampagnen berichtet, bei denen Gruppen von Nutzern dazu bewegt werden, an bestimmten Umfragen teilzunehmen, damit sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Überdies ist es in manchen Fällen sogar möglich, dass Personen mehrfach an diesen teilnehmen.

Negative Folgen von verfälschten Meinungsumfragen

Wenn jemand Ihre Gedanken lesen kann, fällt es dieser Person sicherlich deutlich leichter, Sie zu manipulieren. Genau dies ist auch eine große Gefahr der Meinungsforschung. Darüber hinaus können andere durch die Ergebnisse dieser auch in eine konträr zu ihren eigentlichen Interessen stehende Richtung gelenkt werden.

Dies ist auch als Mitläufereffekt bekannt, da nur wenige Menschen akzeptieren können, mit ihrer Meinung ein Außenseiter zu sein. Zudem passen sich Individuen an die Gruppen an, was in der Gruppendynamik als Normierungsphase bekannt ist. Individuen können im schlimmsten Falle sogar unter einer Normopathie leiden. Laut dem Asch-Experiment sind sogar 70 % der Gesellschaft Mitläufer.

Einige kennen solche Effekte auch unter Begrifflichkeiten wie Gruppenzwang bei Jugendlichen, welche erstmalig Erfahrungen mit Tabak, Alkohol oder anderen Drogen machen. Coaches sprechen hingegen davon, dass man der Durchschnitt der fünf Menschen ist, die einen am meisten umgeben.

Aber auch bei Produktbewertungen spielt die Meinung der Mehrheit eine enorme Rolle für unsere persönlichen Entscheidungen. Denn 95 % der Käufer achten zunächst auf die Bewertungen und 72 % von ihnen kaufen nur dann ein Produkt, wenn es mehr als 4 Sterne hat, während 86 % von ihnen zögern, sofern dieses schlechte Bewertungen erhalten hat.

Sollten diese hingegen manipuliert werden, so kann es durch Wahrnehmungsverzerrungen zu wirtschaftlichen und sogar gesundheitlichen Fehlentscheidungen kommen. Zudem kann auf diese Weise das Vertrauen in die Marktforschung, Institutionen und sogar Demokratie verloren gehen, was wiederum den inneren und äußeren Frieden gefährden kann.

So können Meinungsumfragen von der Blockchain profitieren

Mithilfe der fortschrittlichen Blockchain-Technologie von Flockerz können Wahlen wieder transparent, manipulierungssicher, anonym und sogar lukrativ werden. Dafür entwickelt das Team eine neuartige Umfrageplattform mit Vote-to-Earn-Mechanismus. Mit diesem können die Teilnehmer für ihre Bemühungen Kryptowährungen als Belohnung verdienen.

Ferner lassen sich diese auch mit dezentralen Identitäten ergänzen, um somit die Mehrfachteilnahme von Nutzern zu unterbinden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich auf diese Weise Bots verhindern lassen. Zudem können mit diesem Verfahren, sofern es überhaupt erwünscht ist, Nutzer bei Betrug von den Umfragen ausgeschlossen werden.

Ebenso lassen sich mithilfe einer neutralen Fragestellung und der Wahl einer repräsentativen Gruppe von Teilnehmern aussagekräftigere Resultate erreichen. Dank der Technologie können auch Menschen aus entlegenen Regionen schnell und einfach am politischen Diskurs teilnehmen, sodass wieder besser die Interessen der Allgemeinheit verfolgt werden.

Ob sich Flockerz DAO mit seinem Flocktopia zu einer Plattform für gemeinschaftsgesteuerten Umfragen, direkte Demokratie und Petitionen entwickelt, oder es sich nur auf den Web3-Bereich fokussiert, ist bisher noch unklar. Denn alle künftigen Entscheidungen bezüglich des Projektes sollen von der Gemeinschaft getroffen werden.

Möglich werden soll dies mithilfe der eigenen DAO (Dezentrale Autonome Organisation). Bei dieser erhalten die Tokeninhaber mit ihren $FLOCK-Coins Abstimmungsrechte. Mit diesen können sie an den unterschiedlichen Umfragen bezüglich der künftigen Entwicklung der Plattform teilnehmen.

Auf diese Weise können besonders gut die Interessen der Zielgruppe verfolgt werden, was einer der wichtigsten Punkte für den Erfolg ist. Überdies will sich Flockerz somit auch die Schwarmintelligenz mit ihren vielfältigen Talenten und Erfahrungen sowie ihrer Macht zunutze machen.

In diesem Zusammenhang plant das Team, die Dezentralisierung des Web3 auf die nächste Stufe zu bringen und Geschichte auf dem Kryptomarkt zu schreiben. Schon in den ersten Tagen nach dem Start des Presales konnte dieser fast 700.000 USD einnehmen. Noch können Sie besonders früh einsteigen sowie sich die hohen Buchgewinne durch eine Staking-Rendite von 2.506 % und schrittweise Preiserhöhungen sichern.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.