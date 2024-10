Die Unilever-Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld bemerkenswert stabil. Am jüngsten Handelstag notierte das Papier bei 48,02 GBP, was einer geringfügigen Veränderung zum Vortag entspricht. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf zwischen 47,93 GBP und 48,27 GBP bleibt die Aktie nahe ihrem Eröffnungskurs von 47,95 GBP. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur 4,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP liegt, das am 10. September 2024 erreicht wurde. Dies unterstreicht die relative Stärke der Aktie in einem volatilen Marktumfeld.

Analysten optimistisch für Unilevers Zukunft

Experten zeigen sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Konsumgüterriesen. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,78 EUR je Aktie prognostiziert, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,34 GBP, was das Potenzial für weiteres Wachstum andeutet. Zudem erwarten Experten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie, was die positive Einschätzung der Unternehmensentwicklung unterstreicht.

