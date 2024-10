Die 1&1 AG Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang. Im XETRA-Handel sank der Kurs um 0,3 Prozent auf 13,70 Euro. Trotz des aktuellen Abwärtstrends zeigt sich das Papier relativ stabil im Vergleich zu seinem 52-Wochen-Tief von 11,98 Euro. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 20,83 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn von 1,69 Euro je Aktie, während die Dividende voraussichtlich bei 0,050 Euro liegen wird.

Quartalszahlen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete 1&1 einen Gewinn von 0,30 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,49 Euro darstellt. Der Umsatz stieg hingegen leicht auf 991,54 Millionen Euro. Für das dritte Quartal 2024 wird die Veröffentlichung der Finanzergebnisse am 12. November erwartet. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch und hält an seinen Prognosen fest.

1&1 AG Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...