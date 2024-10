Die Roche-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 0,5 Prozent auf 269,70 CHF, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 270,70 CHF erreicht wurde. Diese positive Entwicklung rückt die Aktie des Pharmariesen wieder näher an ihr 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF heran, welches am 2. September 2024 markiert wurde. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF, das am 3. Mai 2024 verzeichnet wurde.

Analysten optimistisch für Dividendenentwicklung

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,82 CHF je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,60 CHF darstellt. Diese Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten zudem mit einem Gewinn von 18,57 CHF je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 30. Januar 2025 erwartet, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 270,00 CHF liegt.

Anzeige

Roche-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Roche-Analyse vom 15. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Roche-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Roche-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Roche: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...