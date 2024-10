Die Nvidia-Aktie erreichte kürzlich ein neues Rekordhoch und demonstriert damit ihre anhaltende Stärke im Bereich der KI-Technologie. Trotz eines leichten Rückgangs des allgemeinen KI-Hypes bleibt das Wertpapier des Chipherstellers für Investoren äußerst attraktiv. Der Kurs konnte seit Jahresbeginn um beeindruckende 172,2 Prozent zulegen und notiert aktuell bei 134,80 US-Dollar. Diese Entwicklung unterstreicht Nvidias dominante Position im KI-Sektor, obwohl das Handelsvolumen und die Anlegeraktivität in KI-Aktien insgesamt rückläufig sind.

Experten sehen weiterhin Potenzial

Trotz der bereits enormen Wertsteigerung betrachten Finanzexperten die Nvidia-Aktie noch immer als unterbewertet. Insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, vom anhaltenden KI-Boom zu profitieren, wird als Schlüsselfaktor für zukünftiges Wachstum gesehen. Auch unter Nachhaltigkeitsaspekten gewinnt Nvidia an Bedeutung, da die Entwicklung energieeffizienter Technologien zunehmend in den Fokus rückt. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Investoren weiterhin optimistisch in die Zukunft des Unternehmens blicken, ungeachtet der bereits hohen Marktkapitalisierung von 3,31 Billionen US-Dollar.

