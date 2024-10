Die Alphabet A-Aktie verzeichnete am Handelstag beachtliche Zuwächse. Mit einem Plus von 1,7 Prozent schloss das Papier bei 165,95 USD, wobei das Handelsvolumen an der NASDAQ 689.506 Aktien betrug. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Kurs noch 15,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 191,75 USD, das am 11. Juli 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist jedoch, dass der gegenwärtige Kurs 38,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom 28. Oktober 2023 liegt.

Analysten optimistisch für Alphabet

Experten sehen weiteres Potenzial für die Alphabet-Aktie. Im Durchschnitt prognostizieren sie ein Kursziel von 202,29 USD, was einen erheblichen Anstieg vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,386 USD je Aktie erwartet. Die positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen untermauert, die einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD und einen Umsatzanstieg von 13,46 Prozent auf 84,64 Milliarden USD auswiesen.

