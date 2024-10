Still und heimlich hat sich die Angst vor diesem Event an den Märkten eingeschlichen. Doch wenn es tatsächlich so kommen sollte, dann wäre das vermutlich eine Mega-Enttäuschung für Börse und Aktien. Das befürchten die Investoren jetzt konkret. Die Zinssenkungen der Fed waren zuletzt ein deutlicher Treiber für die Märkte. Doch mit den Ratenkürzungen dürfte es nicht so schnell vorangehen, wie viele Investoren denken, denn am Markt schleicht sich zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...