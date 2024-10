Tesla plant, sich die Markennamen "Robotaxi" und "Robobus" zu sichern, was auf eine verstärkte Ausrichtung auf autonome Fahrzeuge hindeutet. Firmenchef Elon Musk kündigte an, dass das selbstfahrende Robotaxi voraussichtlich 2026 in Produktion gehen soll. Trotz fehlender konkreter Details reagierten Anleger enttäuscht, was zu einem Kursrückgang von etwa neun Prozent führte. Branchenbeobachter zweifeln daran, ob Tesla verlässliches autonomes Fahren allein mit Kameratechnologie erreichen kann, während Konkurrenten wie Waymo zusätzlich auf Laser-Radare setzen.

Herausforderungen bei Elektromobilität

Die Akzeptanz von Elektroautos in Deutschland bleibt eine Herausforderung. Laut einer Analyse der HUK Coburg entschieden sich im dritten Quartal 2023 nur 3,9 Prozent der privaten Autobesitzer für ein Elektrofahrzeug. Der Gesamtanteil von Batterieautos am privaten Fahrzeugbestand stieg lediglich um 0,1 Prozent auf 2,9 Prozent. Zusätzlich behindern Proteste gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide den Ausbau. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigte die Tesla-Aktie am Montag eine leichte Aufwärtsbewegung von 0,63 Prozent, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

