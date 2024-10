Der Kaffee- und Teekonzern JDE Peet's verzeichnet aktuell einen leichten Kursrückgang. Am 14. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 18,38 EUR, was einem Minus von 0,43% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des schwächelnden Kurses hält das Unternehmen an seiner Dividendenpolitik fest. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant JDE Peet's eine Ausschüttung von 0,70 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,80% entspricht.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,09, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit 10,65 als vergleichsweise niedrig eingestuft werden kann. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 24,41, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.

[...]

