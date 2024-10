DJ IWF warnt vor stärker als erwartetem Anstieg der Staatsverschuldung

Von Paul Hannon

NEW YORK (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet damit, dass die Staatsverschuldung bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Höhe der jährlichen Wirtschaftsleistung der Weltwirtschaft steigen wird. Bei einem schwächeren Wirtschaftswachstum oder höheren Zinszahlungen als erwartet könnte die Verschuldung diese Schwelle auch deutlich früher überschreiten. In seinem halbjährlichen Bericht zu den öffentlichen Finanzen erklärte der IWF, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen in bisher nicht gekanntem Ausmaß notwendig sein werden, um die Verschuldung zu stabilisieren oder zu senken.

"Es ist an der Zeit, dass die Regierungen ihr Haus in Ordnung bringen", sagte Era Dabla-Norris, stellvertretende Direktorin für fiskalische Angelegenheiten beim IWF. "In allen Ländern ist eine strategische Kehrtwende erforderlich, um die Schuldenrisiken zu verringern.

Bei unveränderter Haushaltspolitik wird die Staatsverschuldung nach Schätzungen des IWF durch die stark steigende Kreditaufnahme der USA, Chinas und anderer Länder in diesem Jahr auf 100 Billionen US-Dollar anwachsen, was rund 93 Prozent jährlichen Weltproduktion an Gütern und Dienstleistungen entspricht. Der Fonds geht davon aus, dass die Staatsverschuldung weiter steigen wird und bis zum Ende des Jahrzehnts fast der jährlichen Weltproduktion entspricht.

Dies könnte jedoch schon früher der Fall sein, wenn die Projektionen der Regierungen den Anstieg der Verschuldung unterschätzen, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Nach Angaben des IWF liegt die Staatsverschuldung in der Regel nach drei Jahren um sechs Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung höher als erwartet.

"Es gibt beträchtliche Aufwärtsrisiken", sagte Dabla-Norris. "Die Verschuldung könnte höher ausfallen, als wir erwarten."

In einem Extremszenario könnte die Staatsverschuldung im Jahr 2026 115 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erreichen, während die Staatsverschuldung in den USA auf 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen könnte. Nach den Berechnungen des IWF lag die Staatsverschuldung der USA zu Beginn des Jahrhunderts bei weniger als 60 Prozent des BIP und hat sich bis heute mehr als verdoppelt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2024 01:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.