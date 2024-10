Unterföhring (ots) -14 Spieler, fünf Tage, zwei Events - und Tennis Channel überträgt jeden einzelnen Ballwechsel! Am Mittwoch (16.10.) startet in Saudi Arabien der Six Kings Slam, zwei Tage später beginnt in Frankfurt am Main der Ultimate Tennis Showdown (UTS). Für Tennis-Fans im deutschsprachigen Raum lohnt es sich, die Termine in den Kalender einzutragen und pünktlich zum ersten Aufschlag den Stream von Tennis Channel einzuschalten. Der einzige Streamingdienst weltweit, der sich ausschließlich auf Tennis fokussiert, überträgt beide Events und zeigt das Aufeinandertreffen der Tennis-Giganten live.Six Kings Slam auf Tennis Channel - Stars geben sich die Klinke in die HandDer 24-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic und der jahrelange Konkurrent Rafael Nadal sind dabei. Nadal hatte letzte Woche seinen Rücktritt zum Ende des Jahres bekannt gegeben - es dürfte also eine der letzten Gelegenheiten sein, diese Legende des Tennis Sports live in Action zu sehen. Mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind die aktuelle Nummer eins und zwei der ATP-Weltrangliste ebenfalls dabei. Tennis Channel hat die Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz und zeigt alle Matches des komplett neuen Events. Am Mittwoch finden die ersten beiden Spiele statt, am Donnerstag die Halbfinal-Matches und nach einem Tag Pause steigen das Spiel um Platz drei sowie das große Finale am Samstag.UTS in Frankfurt: Letzter Auftritt von Dominic Thiem in Deutschland?Wenn beim Six Kings Slam pausiert wird, kommen Tennis-Fans bei Tennis Channel ebenfalls auf ihre Kosten. In Frankfurt am Main startet am Freitag der "Ultimate Tennis Showdown", kurz UTS. Dort treten nicht nur Ben Shelton, Gael Monfils und Lorenzo Musetti an, auch Deutschlands Nummer zwei Jan-Lennard Struff ist mit von der Partie. Und als besonderer Bonus: Dominic Thiem! Der Österreicher beendet nach der Saison seine Karriere, trat zuletzt noch in der Tennis-Bundesliga an. Beim UTS in Frankfurt könnte es der letzte Auftritt des US-Open-Siegers von 2020 auf deutschem Boden sein.Tennis Channel bietet Fans aus dem deutschsprachigen Raum die Gelegenheit, sich beide Top-Events live anzuschauen. Auf tennischannel.com können Interessierte auch ein 7-tägiges Probe-Abonnement abschließen. Die Finalspiele des Billie Jean King Cups sowie des Davis Cups im November aus Malaga sind zwei weitere Highlights, die durch Tennis Channel dieses Jahr noch den Weg direkt auf den TV und mobile Endgeräte der Fans finden werden.Pressekontakt:Matthias HahnGM DACHmhahn@tennischannel.com0177-7401000Original-Content von: Tennis Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175693/5886794