NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG. Steyr Motors plant Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse Eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für entscheidende spezielle militärische und zivile Anwendungsbereiche 1

International etablierte Kundenbasis

Hervorragend positioniert in den schnell wachsenden Verteidigungsmärkten der USA, Asiens, Amerikas und Europas, mit ca. 60 % des Umsatzes 2 in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 aus militärischen Anwendungen

in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 aus militärischen Anwendungen Erfolgreicher Turnaround unter der Führung von Mutares mit einer bereinigten EBIT 3 -Marge von 24 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2024

-Marge von 24 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Erwarteter Gesamtumsatz im Jahr 2024 zwischen 41 und 45 Millionen Euro und bereinigtes EBIT 3 im Bereich von 9 bis 11 Millionen Euro

im Bereich von 9 bis 11 Millionen Euro Umsatzwachstum von 36 % zwischen 2022 und 2023 mit einer beabsichtigten Steigerung von jeweils mehr als 40 % des Gesamtumsatzes und EBIT im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr

Gesamtauftragsbestand zum 30. September 2024 von 150 Millionen Euro 4

Geplante Privatplatzierung neuer und bestehender Steyr-Aktien ausschließlich an qualifizierte Anleger vor dem Listing

Mutares bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär

Listing und Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse bis Ende 2024 geplant Steyr, Österreich, 15. Oktober 2024 - Die Steyr Motors AG5 ("Steyr" oder "Gesellschaft"), eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in Steyr, Österreich, bereitet zusammen mit ihrem bisherigen Mehrheitsaktionär Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares") eine Privatplatzierung von neuen und bestehenden Aktien der Gesellschaft ("Steyr-Aktien") sowie die anschließende Einbeziehung der Steyr-Aktien in den Handel im Freiverkehr (Scale-Segment) an der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Das geplante Listing im Scale-Segment soll die Basis für ein nachhaltig profitables Wachstum von Steyr und eine Steigerung des Unternehmenswerts schaffen, die internationale Präsenz der Gesellschaft im Rahmen ihrer globalen Vertriebsexpansion verstärken und ihr den Zugang zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Der Abschluss des Listings und die Handelsaufnahme der Steyr-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird bis Ende 2024 erwartet. Julian Cassutti, CEO von Steyr, kommentiert: "Steyr hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von maßgeschneiderten Motoren in speziellen militärischen und zivilen Anwendungsbereichen entwickelt. Unsere patentierten, einsatzkritischen Motoren mit einem hohen Kraft-Leistungs-Verhältnis und Monoblock-Design sind stark nachgefragt, was sowohl das Umsatzwachstum als auch die Profitabilität der Steyr vorantreibt. Das Listing im Scale ist daher der nächste logische Schritt auf unserem weiteren Wachstumskurs." Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir sind stolz auf den erfolgreichen Turnaround, den wir seit der Übernahme der Steyr erreicht haben, und dessen Ergebnisse sich bereits in den Umsatzzahlen und der Profitabilität von Steyr im Jahr 2024 widerspiegeln. Mit Blick auf die Jahre 2025 und 2026 sowie den zunehmenden Auftragsbestand2 freuen wir uns auf die Zukunft und beabsichtigen, weiterhin als wesentlicher Aktionär die Vorteile dessen zu genießen, was wir geschaffen haben."

Unter den weltweit führenden Unternehmen für maßgeschneiderte Motoren in speziellen militärischen und zivilen Anwendungsbereichen Die Gesellschaft ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Hochleistungs-Motoren, die sich durch hohe Leistungsdichte und Langlebigkeit auszeichnen. Die patentierte und äußerst haltbare Monoblock-Konstruktion vereint Kompaktheit und Leichtbauweise und bietet ein hohes Kraft-Leistungs-Verhältnis von bis zu 70 kW pro Liter Hubraum bei Mehrkraftstofffähigkeit sowie außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit. Aus diesem Grund werden die Motoren des Unternehmens hauptsächlich in anspruchsvollen, einsatzkritischen Bereichen eingesetzt, wie etwa als Hauptantrieb in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärische als auch zivile) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven. Ergänzend zum Verkauf und der individuellen Anpassung der Produkte unterstützt die Gesellschaft ihre Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus mit langlebigen Originalkomponenten und technischem Service-Know-how, das direkt aus der Entwicklung und Produktion stammt. Die Produkte der Gesellschaft werden in der Verteidigungsindustrie eingesetzt und der Großteil des Umsatzes wird mit militärischen Endanwendungen erzielt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat Steyr ca. 60 % des Gesamtumsatzes durch militärische Anwendungen generiert. Der Großteil des Umsatzes von Steyr wird durch den Verkauf von Motoren und die Lizenzfertigung erzielt, was in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 70 % des Gesamtumsatzes ausmachte. Ein zunehmend größerer Anteil des Umsatzes wird jedoch auch durch maßgeschneiderte Engineering-Dienstleistungen für die B2B-Kunden sowie durch den Verkauf von Ersatzteilen und neu etablierte Dienstleistungen im Bereich Wartung, Reparatur und Überholung (einschließlich Schulungen) (zusammen "MRO") generiert.

Erfolgreicher Turnaround unter der Führung von Mutares Mutares hat die Gesellschaft im 4. Quartal des Jahres 2022 erworben und erfolgreich einen sehr schnellen operativen Turnaround durchgeführt. Unter der Führung von Mutares vollzog Steyr eine rasante Transformation, die zu Umsatzwachstum, Profitabilität und einem positiven Free Cashflow bei erheblich ausgeweiteter EBIT-Marge führte. Mutares wird als wesentlicher Aktionär weiterhin an Bord bleiben, da die Gesellschaft nun hervorragend positioniert ist, um von einem anhaltenden und signifikanten profitablen Wachstum zu profitieren.

Vielfältige und international etablierte Kundenbasis in schnell wachsenden Märkten Steyr erzielt seinen Umsatz durch eine qualitativ hochwertige und vielfältige globale Kundenbasis, wobei ca. 60 % des Umsatzes in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 aus Europa, 20 % aus Asien und ca. 10 % aus Amerika stammen. Aufgrund weltweit steigender Verteidigungsausgaben, angetrieben durch politische Initiativen, insbesondere außerhalb Europas, rechnet Steyr mit einem äußerst günstigen Marktumfeld, das erhebliche Wachstumschancen bietet. Angesichts der zu erwartenden starken Nachfrage im Bereich gepanzerter Fahrzeuge sieht sich die Gesellschaft gut positioniert, um dieses Vertriebspotenzial auszuschöpfen. Zudem stützt auch ein robuster Auftragsbestand die globale Wachstumsstrategie der Steyr.

Solide Bilanz sowie starkes Wachstum und Cashflow Steyr verfügt über ein starkes Finanzprofil, das auf Wachstum, Rentabilität und einer soliden Cash-Generierung basiert. Die Gesellschaft profitiert von einer hohen Umsatzvisibilität und Wachstumsaussichten, die auf einem wachsenden Auftragsbestand, bereits feststehenden Verkäufen, neuen globalen Geschäftsmöglichkeiten, dem Umsatzpotenzial im kundenspezifischen Engineering sowie dem langfristigen Umsatzpotenzial des neu etablierten MRO-Geschäfts beruhen. Zum 30. September 2024 wies Steyr eine solide Bilanz mit schlankem Umlaufvermögen, einer hohen Eigenkapitalquote und einer Netto-Cash-Position von 8,6 Millionen Euro auf, ohne zinstragende Bankverbindlichkeiten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erzielte Steyr einen Umsatz von 30 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 7 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 23,8 % entspricht. Im Jahr 2023 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 36,1 % auf 38 Millionen Euro (2022: 28 Millionen Euro), wobei die Gesamtproduktion an Motoren um mehr als 10 % im Jahr 2023 anstieg.

Beschleunigter Wachstumskurs erwartet Für das Jahr 2024 wird ein Umsatz von 41 bis 45 Millionen Euro bei einer Produktion von 800 bis 850 Einheiten und ein bereinigtes EBIT zwischen 9 und 11 Millionen Euro erwartet. Das vorteilhafte Marktumfeld hat zu einer starken Dynamik geführt, die zahlreiche neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet und einen robusten Auftragsbestand geschaffen hat. Der Gesamtauftragsbestand für den Zeitraum Q4 2024 bis Ende 2027, der sich aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen zusammensetzt, belief sich zum 30. September 2024 auf 150 Millionen Euro. Der Auftragsbestand deckt bereits ca. 60 % des beabsichtigten Gesamtumsatzes für 2025, 50 % für 2026 und 40 % für 2027. Steyr strebt an, im Jahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % und eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten zu erzielen. Steyr zielt darauf ab, das bereinigte EBIT bis 2027 zu vervierfachen.

Privatplatzierung zur Unterstützung des Wachstums Vor dem geplanten Listing beabsichtigen Steyr und Mutares, eine Privatplatzierung neuer und bestehender Steyr-Aktien durchzuführen. Der Nettoemissionserlös aus der Privatplatzierung soll zur Beschleunigung des Wachstums und für allgemeine Unternehmenszwecke der Steyr verwendet werden. Hauck Aufhäuser Investment Banking wird als Sole Global Coordinator für die geplante Privatplatzierung fungieren. Ein öffentliches Angebot von neuen oder bestehenden Aktien findet nicht statt.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist Steyr ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärisch als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von 41 bis 45 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen 9 und 11 Millionen Euro erwartet. Steyr rechnet im Jahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr, einer bereinigten EBIT-Marge von über 20 % und einer Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von 5,7 bis 6,3 Milliarden Euro erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Milliarden Euro und bis 2028 auf 10 Milliarden Euro gesteigert werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für die Holding ein Jahresüberschuss von 108 bis 132 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024, 125 bis 150 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 und 200 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2028 erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind seit Dezember 2023 Teil des Auswahlindex SDAX. _______________________ 1 Basiert auf Einschätzungen der Gesellschaft. 2 Sämtliche historischen Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen auf die Steyr Motors Betriebs GmbH, die zur Herstellung der Börsenfähigkeit auf die Mutares Austria Holding-01 GmbH verschmolzen wird. 3 "EBIT" ist definiert als Umsatzerlöse + Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen + sonstige Erträge - Materialaufwand/zugekaufte Leistungen - Personalaufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibungen und Wertminderungen. Ab 2024 enthält das EBIT Effekte aus der Aktivierung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten (IAS 38) in Höhe von 1,8 Millionen Euro und bestimmte OPEX-Anpassungen aufgrund der IFRS-Behandlung von Leasingverträgen (IFRS 16). Darüber hinaus verbessert sich das EBIT 9M 2024 um 3,3 Millionen Euro im Vergleich zu 9M 2023, da eine Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion im Jahr 2023 entfällt. "BereinigtesEBIT" ist definiert als EBIT, bereinigt um bestimmte einmalige M&A-Anpassungen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss und andere M&A-bezogene Aufwendungen, im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 0,5 Millionen Euro und einmalige bereinigte konzerninterne Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro. "Bereinigte EBIT-Marge" ist definiert als bereinigtes EBIT geteilt durch den Umsatz. 4 Der Gesamtauftragsbestand in Höhe von 150 Millionen Euro umfasst sowohl rechtlich bindende als auch nicht rechtlich bindende Aufträge und setzt sich aus (i) dem festen Auftragsbestand, (ii) dem Auftragsbestand an Rahmenverträgen und (iii) dem gebundenen Umsatz zusammen bezogen auf die Periode zwischen Q4 2024 bis Ende 2027. Der "feste Auftragsbestand" umfasst rechtlich verbindliche Kundenverträge, bei denen eine Bestellung für bestimmte Mengen und Liefertermine vorliegt und der Umsatz noch nicht verbucht wurde. Der "Auftragsbestand an Rahmenverträgen" umfasst unterzeichnete Rahmenverträge mit rechtlich verbindlichen Volumina bzw. Mindestbestellmengen in den definierten Zeiträumen, wobei die genauen Liefertermine pro Jahr noch nicht festgelegt sind (keine Bestellung durch den Kunden). Der "gebundene Umsatz" beinhaltet Umsatzvolumina von Bestandskunden in bestehenden (Fahrzeug-) Plattformen, deren Produktion in den kommenden Jahren geplant ist, sowie das Ersatzteilgeschäft zur Unterstützung bestehender Fahrzeugflotten. 5 Die Gesellschaft firmiert derzeit noch unter Mutares Austria Holding-01 GmbH. Zur Herstellung der Börsenfähigkeit wird die Steyr Motors Betriebs GmbH auf die Gesellschaft verschmolzen und die Gesellschaft anschließend in eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht umgewandelt. _______________________ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +43 6766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Mutares SE & Co. KgaA

Investor Relations

Phone: +49 89 9292 7760

E-mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk Wichtige Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung genannten Aktien der Gesellschaft ("Aktien") werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland oder einer sonstigen Rechtsordnung findet nicht statt. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



