Hannover (www.anleihencheck.de) - Aufgrund des Kolumbus-Tages fand in den USA gestern kein Anleihehandel statt (da neben der Federal Reserve auch das US-Finanzministerium geschlossen ist, wird der Bondmarkt im Grunde genommen gezwungen, den Handel nicht durchzuführen), so die Analysten der Nord LB.Indes habe sich auf der rechten Seite des Atlantiks am europäischen Rentenmarkt am Montag die seit einigen Tagen anhaltende Schwächephase fortgesetzt. Renditen zehnjähriger dt. Bunds hätten auf 2,28% (+1bp) angezogen. Innerhalb eines Monats habe sich die Rendite da-mit um 13bp erhöht. Franz. Staatsanleihen (OATs) habe der negative Ausblick der Ratingagentur Fitch von Freitag letzter Woche kalt gelassen. Der Bondmarkt habe die Ratingveränderung scheinbar bereits vorweggenommen. Entsprechend handele der Bund-OAT-Spread kaum verändert bei 76bp. ...

