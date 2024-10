Der erste Leistungsbericht für Sprachmodelle in der Branche gewährleistet Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Effektivität bei der Entwicklung vertrauenswürdiger industrieller KI-Lösungen.

Cognite, der weltweit führende Anbieter von KI für die Industrie, gab heute die Einführung des Cognite Atlas AI LLM SLM Benchmark-Berichts für industrielle Agenten bekannt. Der erste Bericht seiner Art befasst sich mit den Mängeln allgemeiner Benchmark-Datensätze, indem er die Evaluierungen großer Sprachmodelle (LLM) und kleiner Sprachmodelle (SLM) auf spezielle industrielle Aufgaben zuschneidet und so die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Effektivität industrieller KI-Lösungen sicherstellt.

"Allgemeine LLM- und SLM-Benchmark-Berichte erfassen die Komplexität industrieller Umgebungen nicht und entsprechen nicht den speziellen Anforderungen industrieller Betriebe, in denen Präzision, Sicherheit und Fachwissen von entscheidender Bedeutung sind", sagte Knut Vidvei, Leiter des Produktmanagements bei Cognite, auf der Bühne der IMPACT 2024. "Mit dem Cognite Atlas AI LLM SLM Benchmark-Bericht für industrielle Agenten haben wir einen Bewertungsrahmen für reale industrielle Aufgaben entwickelt, der sicherstellt, dass KI-Agenten zuverlässig und effektiv sind und die Weiterentwicklung der industriellen KI vorantreiben."

Cognite Atlas AI ist eine Arbeitsumgebung für industrielle Agenten, die Cognite Data Fusion die führende industrielle Daten- und KI-Plattform, erweitert. Mit unübertroffenem Datenmanagement und umfassenden KI-Fähigkeiten wurde Cognite mit dem Frost Sullivan's Global Company of the Year Award im Markt für digitale Industrieplattformen und dem Marktmachtstatus Frost Radar: Digital Industrial Platforms ausgezeichnet, was das Unternehmen als Autorität in den Bereichen Daten und KI für die Industrie festigt.

Der Cognite Atlas AI Benchmark-Bericht für industrielle Agenten wird sich zunächst auf die Suche in natürlicher Sprache als wichtiges Tool zur Datenbeschaffung für industrielle KI-Agenten konzentrieren. Der Testsatz umfasst eine Vielzahl von Datenmodellen, die für Sektoren wie Öl und Gas und Fertigung entwickelt wurden, mit realen Frage-Antwort-Paaren, um die Leistung in verschiedenen Szenarien zu bewerten. Die Antworten werden anhand einer Vielzahl von Bewertungsmetriken bewertet. Diese Benchmark-Datensätze ermöglichen eine systematische Bewertung der Leistung des Systems bei der Beantwortung komplexer Fragen, wie z. B. der Nachverfolgung offener sicherheitskritischer Arbeitsaufträge in einer Einrichtung.

In zukünftigen Versionen des Berichts werden zusätzliche KI-Tools bewertet, z. B. solche zur Zusammenfassung, Analyse und Argumentation mit Industriedaten, um die volle Leistung industrieller KI-Agenten zu bewerten.

Der erste Cognite Atlas AI LLM SLM Benchmark-Bericht für industrielle Agenten steht ab dem 28. Oktober 2024 kostenlos zum Download zur Verfügung. Der Bericht wird dann regelmäßig veröffentlicht, um Führungskräften im Bereich der digitalen Transformation die Möglichkeit zu geben, Gen AI zur Durchführung komplexerer Vorgänge mit größerer Genauigkeit zu nutzen.

Über Cognite

Cognite macht generative KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Strom und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige und Echtzeit-Daten zu liefern und ihre anlagenintensiven Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, die es allen Entscheidungsträgern, vom Außendienst bis zu entfernten Betriebszentren, erleichtert, auf komplexe industrielle Daten zuzugreifen und diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns auf www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

