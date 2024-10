Emittent / Herausgeber: Coincub Limited / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

London, Großbritannien, Dienstag, 15. Oktober, 08:00 Uhr BST - Blockpit und Coincub haben den Crypto Tax Report 2024 veröffentlicht, der einen Überblick über globale Trends der Kryptowährungsbesteuerung bietet. Globale Steuerdurchschnittswerte: Die durchschnittlichen persönlichen Kryptosteuersätze liegen weltweit bei 11,12 % für langfristige Gewinne und 17,3 % für kurzfristige Gewinne, was deutlich unter dem globalen Durchschnitt der Kapitalertragsteuer von 19,6 % für traditionelle Investitionen liegt.

, einschließlich Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Türkei, haben weiterhin keine persönliche Einkommensteuer auf Kryptowährungsgewinne. Trotz klarer Regulatorik halten sich geschätzt weniger als 2 % der einzelnen Krypto-Investoren aktiv an Steuervorschriften. Der Bericht von Blockpit und Coincub zeigt, dass diese Divergenz in der Steuerpolitik auf die strategischen Entscheidungen der Nationen zurückzuführen ist: Einige Länder zielen darauf ab, Krypto-Investitionen und Innovationen anzuziehen, während andere sich darauf konzentrieren, die Steuerbeiträge aus dem Krypto-Sektor zu maximieren. Es ist jedoch anzumerken, dass eine "Steueroase" nicht unbedingt ein besseres Erlebnis für Krypto-Investoren und -Händler bedeutet. Zitat von Florian Wimmer, CEO von Blockpit: "Unser Crypto Tax Ranking 2024 zeigt nicht nur, wo Krypto-Investoren niedrigere Steuern zahlen, sondern auch den bevorstehenden Compliance-Sturm. Da sich weniger als 2% der Krypto-Nutzer mit dem Steuerthema beschäftigen, wird die kommende Auskunftsrichtlinie CARF ein Wendepunkt sein. Wir schätzen, dass die Compliance-Raten auf 50% oder mehr steigen werden, wenn die globale Durchsetzung von Steuergesetzen durch automatischen Datenaustausch großflächig möglich wird." CARF: Verantwortung liegt auch bei Einzelpersonen Das Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD verpflichtet Crypto-Asset Service Provider (CASPs) in 48 Ländern, ab 2026 detaillierte Krypto-Transaktionsdaten ihrer Nutzer zu sammeln und zu melden. Dies erhöht die Transparenz und legt größere Verantwortung auf die Anleger, eine vollständige Steuererklärung zu ihren Aktivitäten auf zentralisierten Handelsplätzen, aber auch dem stark wachsenden Dezentralisierten Finanzbereich (DeFi) abzugeben. Mit CARF werden der Vollzug und die Strafverfolgung intensiviert, da den Steuerbehörden Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, um Steuerhinterziehung zu identifizieren und zu adressieren. Der Bericht von Blockpit und Coincub hebt die Auswirkungen von CARF sowohl auf Investoren als auch auf CASPs und Behörden hervor. Die vollständige Studie kann auf folgender Seite angefragt werden: https://coincub.com/ranking/crypto-tax-report-2024/ - Über Blockpit Blockpit ist ein führender Anbieter von Krypto-Steuersoftware und vereinfacht die Steuerberechnung und -berichterstattung für Anleger, Unternehmen sowie Behörden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie gewährleistet Blockpit Compliance und Genauigkeit in der komplexen Welt der Kryptowährungsbesteuerung. Medienkontakt Blockpit: Florian Wimmer CEO Blockpit press@blockpit.io blockpit.io Über Coincub Coincub ist ein erstklassiger Anbieter von Krypto-Intelligence und bietet datengetriebene Einblicke und Analysen, um Ihnen bei der Navigation auf dem Kryptowährungsmarkt zu helfen. Coincub liefert aktuelle Informationen zu globalen Krypto-Vorschriften, Besteuerung und Markttrends. Medienkontakt Coincub: Sergiu Hamza CEO Coincub contact@coincub.com coincub.com



