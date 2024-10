London (ots/PRNewswire) -Nach der Verleihung der HFM European Performance Awards, die am vergangenen Donnerstag, den 10. Oktober, in Londons berühmtem Victoria and Albert Museum stattfand, freut sich das Team von Headstart Advisers Limited bekannt zu geben, dass der Headstart Fund of Funds den Preis für die langfristige (fünfjährige) Performance gewonnen hat.Während des betrachteten Fünfjahreszeitraums (bis zum 30. Juni 2024) hat der Headstart Fund of Funds für seine Anleger eine Rendite von 102,48 % erzielt.Najy Nasser, der CIO von Headstart Advisors Ltd. kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir in einer Zeit beispielloser globaler Ereignisse in jedem der fünf Jahre eine positive Performance erzielt haben. Wir sind mit unserer Leistung im Jahr 2022 sehr zufrieden, da wir das Kapital unserer Anleger geschützt haben, als die Aktienmärkte einen aggressiven Rückgang verzeichneten."Headstart Fund of Funds, der einen diversifizierten Fund of Hedge Funds betreibt, beendete das Jahr 2022 mit einem Plus von 20,64 %. Najy Nasser fügte hinzu: "Wir sind auf volatilere Märkte vorbereitet und verfügen über ein diversifiziertes Portfolio unkorrelierter Strategien, um zukünftige Chancen zu nutzen."Frühere Pressemitteilungen über HeadStart Fund of Funds Ltd:15/04/24 - Headstart Fund of Funds steigt 2023 das zweite Jahr in Folge um mehr als 20 %17/01/23 - Headstart Fund of Funds klettert 20,7 % im Jahr 2022 während der MSCI World Index fällt12/01/21 - Headstart sieht eine Fortsetzung des hervorragenden Laufs der Hedgefonds 28/04/16 - Headstart Fund of Funds gewinnt Long-Langfristige Performance-Auszeichnung 02/04/14 - Headstart Fund of Funds gewinnt HFM-Auszeichnung 04/02/14 - Headstart Fund of Funds gewinnt 3 Performance-Auszeichnungen 14/01/13 - Headstart Dachfonds übertrifft Benchmarks 20/03/12 - Headstart-Dachfonds erneut von HFM nominiert 22/12/10 - Headstart-Berater vorsichtig optimistisch für 201117/12/10 - Dachfonds von Headstart Advisers setzt sich an die SpitzeHEADSTART-BERATERNajy N. Nasser, Chief Investment Officer - www.headstartadvisers.comÜber HeadstartHeadstart Advisers Ltd ist ein 1990 gegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen, das von der FCA als Anlageberater für die Headstart-Hedgefonds-Familie zugelassen ist und reguliert wird (im Rahmen der Regulation S der US-Wertpapiergesetzgebung und daher den Anlagebeschränkungen unterliegt, die auf der Website (https://www.headstartadvisers.com/) näher erläutert werden).Die Direktoren von HeadStart Advisers Limited sind Najy Nasser und Henry Watkinson.Die Kanzlei hat ihr Büro in 1 Knightsbridge Green, London SW1.HeadStart Advisers Ltd ist nach dem Financial Services & Markets Act 2000 von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Diese Pressemitteilungen stellen weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Beantragung einer Investition in den/die Fonds dar.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/headstart-fund-of-funds-gewinnt-den-hfm-european-performance-award-fur-langfristige-wertentwicklung-302275667.htmlPressekontakt:Headstart-Berater - report@headstartadvisers.com,Adrian Flook,CT Group - 44 (0)7768 608396 und aflook@ctgroup.comOriginal-Content von: Headstart Advisers Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093948/100924601