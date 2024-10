EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bundesverkehrsministerium bestätigt umfassende Novelle der Fahrschülerausbildung

14.10.2024 Köln, 14. Oktober 2024 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, vermeldet erhebliche Fortschritte bei der Novellierung der Fahrschülerausbildung. Das Bundesverkehrsministerium hat im Rahmen der heutigen Informationsveranstaltung in Bonn, einen umfangreichen Einblick in die umfassende Novelle der Fahrschülerausbildung gegeben. Insbesondere die Einführung der Online-Theorie, Nutzung des Simulators für die Schaltkompetenz, aber auch viele andere wichtige Änderungen werden Anfang 2026 die Fahrschulausbildung deutlich verändern und verbessern. Diese Änderungen werden dazu führen, dass die 123fahrschule ihre Vorstellungen einer modernen und zeitgemäßen Führerscheinausbildung umsetzen kann. Außerdem werden diese Änderungen zu einer deutlichen Kostenreduktion im Fuhrpark führen und steigern erheblich den Einsatz und Absatz von Fahrsimulatoren. Das Unternehmen rechnet mit erheblichen Effizienzverbesserungen im gesamten Ausbildungsprozess. In Verbindung mit der im August vorgestellten Strategie zur Konzentration auf Großstädte, rechnet das Unternehmen mittelfristig mit einem signifikant steigenden regionalen Marktanteil der 123fahrschule. Das Bundesverkehrsministerium hat zugesagt, zeitnah umfangreiche Detailinformationen für die Öffentlichkeit bereitzustellen. Der Vorstand und das Management werten derzeit die neu erhaltenen Informationen aus und werden interessierten Investoren im Rahmen eines Round Table, organisiert von Nuways am 21. Oktober, über die zu erwartenden Auswirkungen auf die Strategie, den Umsatz und die Ertragslage der 123fahrschule berichten. Interessierte Investoren können sich hier anmelden. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt: 123fahrschuleSE Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Tel: 0221-177357-60 ir@123fahrschule.de |www.123fahrschule.de/investor-relations



