Die FDP hat mit harten Worten den Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder für eine Beteiligung Deutschlands an ausländischen Atomkonzernen kritisiert. "Markus Söder beweist wieder einmal, dass seine Politik besser in Festzelten als in ernsthaften Debatten aufgehoben ist", sagte FDP-Energieexperte Lukas Köhler der Augsburger Allgemeinen. "Offenbar weiß er nichts von der Existenz des europäischen Strommarkts. Anders ist sein absurder Vorschlag, den Betrieb ausländischer Kraftwerke durch deutsche Steuergelder zu subventionieren, nicht zu erklären." Söder hatte der Zeitung gesagt, die Abschaltung der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke sei ein Fehler gewesen und gefragt: "Welche Vereinbarungen können wir mit Frankreich und Tschechien treffen, um uns an deren Kraftwerken zu beteiligen oder mitzuhelfen, um die extrem hohen Energiepreise zu reduzieren?".

