Zürich (ots) -Eljub Ramic (43) verlässt auf eigenen Wunsch zu Mitte Oktober die news aktuell (Schweiz) AG als Geschäftsführer, um sich beruflich neu zu orientieren.Der diplomierte Marketingfachmann ist seit Oktober 2018 Geschäftsführer der news aktuell (Schweiz). Im Unternehmen ist er seit 2010 in verschiedenen Positionen tätig. Zunächst verantwortete er als Key Account Manager die Positionierung und Weiterentwicklung der PR-Software renteria, die entscheidend zur Marktführerschaft von news aktuell unter den PR-Dienstleistern in der Schweiz beiträgt. Im April 2017 wurde Eljub Ramic dann vom Verwaltungsrat zunächst zum stellvertretenden Geschäftsführer und im September 2018 zum Geschäftsführer ernannt."Wir danken Eljub Ramic sehr für sein langjähriges und grosses Engagement, mit dem er in seiner 14-jährigen Tätigkeit bei news aktuell einen massgeblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beigetragen hat", sagt Petra Busch, Präsidentin des Verwaltungsrates der news aktuell (Schweiz) AG und Geschäftsführerin von news aktuell GmbH."Wir freuen uns sehr, dass wir Eljub Ramic über so viele Jahre als Geschäftsführer gewinnen konnten und wünschen ihm für seine berufliche sowie private Zukunft alles erdenklich Gute," ergänzt Vithunan Lingeswaran, Verwaltungsratsmitglied der news aktuell (Schweiz) AG und Geschäftsführer der news aktuell GmbH."Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass mir der Verwaltungsrat die vielen Jahre entgegengebracht hat. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Ich vermisse mein tolles Team jetzt schon. Aber ich schaue mit Freude auf die erfolgreichen gemeinsamen Jahre zurück und freue mich zudem, nun noch einmal eine ganz neue berufliche Herausforderung angehen zu können", erläutert Eljub Ramic.Ramic ist vertraglich noch bis Februar 2025 für news aktuell tätig, wird aber zu Mitte Oktober in beiderseitigem Einvernehmen freigestellt. Eldi Nazifi, Head of Sales bei news akutell (Schweiz), übernimmt interimsweise seine Aufgaben.Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100924607