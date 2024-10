Zofingen (ots) -Die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" feiert im kommenden Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum. Am altbewährten Konzept rütteln die Organisatoren aber auch nach einem Vierteljahrhundert nicht. Vom 20. - 22. Juni 2025 werden wiederum rund 35'000 Besucherinnen und Besucher in der Altstadt von Zofingen CH erwartet. Ab sofort können sich Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler ihren Platz sichern.Das Konzept ist klar: Der Bio Marché ist eine reine Bio-Messe. Zum Verkaufs- und Degustationsmarkt sind daher ausschliesslich Aussteller zugelassen, die die strengen Zulassungsbedingungen erfüllen. Die entsprechende Überprüfung durch unabhängige Kontrollstellen lässt keine Trittbrettfahrer zu. Das wird sowohl seitens Aussteller wie auch Besucher immer wieder als grosser Pluspunkt gewertet. Dass die Veranstalter bei den strengen Zulassungsbedingungen konsequent bleiben, ist sicherlich einer der Gründe, weshalb sich der Bio Marché über die Jahre nicht nur seinen einzigartigen Charakter, sondern auch seinen Status als führende Schweizer Bio-Plattform bewahren konnte.Nach wie vor bildet der riesige Bio-Verkaufsmarkt in den Gassen der Altstadt Zofingen das unbestrittene Kernstück der Messe, begleitet von einem vielfältigen kulturellen Rahmenprogramm und Attraktionen für die ganze Familie. Dass der Eintritt zum Bio Marché nach wie vor kostenlos ist, wäre nicht möglich ohne die grosszügige Unterstützung von starken Partnern - allen voran des Hauptsponsors Coop.Ab sofort ist das Anmeldefenster geöffnet. Ob Kleinmanufaktur oder Grossverarbeiter, in- oder ausländischer Anbieter, ob Landwirt oder Textilhersteller - wer die Zulassungsbedingungen erfüllt, ist willkommen und trägt dazu bei, dass im "grössten Bio-Laden der Welt" das ganze Spektrum der Bio-Branche entdeckt werden kann. Sich frühzeitig einen Platz an der Schweizer Bio-Messe zu sichern, lohnt sich, denn bis Ende 2024 profitieren Aussteller von besonders attraktiven Tarifen.Informationen für Aussteller: www.biomarche.ch/anmeldenPressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildauswahl: www.biomarche.ch/bilderOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100924606