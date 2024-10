Nedgroup Investments, der anlageorientierte, globale Multi-Boutique-Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Mrd. USD, hat bekannt gegeben, dass er das Schwergewicht der Branche, Rob Burdett, zum Leiter des internationalen Multi-Manager-Geschäfts ernannt hat.

Rob Burdett ist weithin als Koryphäe der Branche anerkannt und für seinen Einfluss auf die Investment-Management-Landschaft bekannt. Rob ist für seine wertschätzende Denkweise und seinen kundenorientierten Ansatz bekannt und arbeitet seit Jahrzehnten mit außergewöhnlichen Managern zusammen. Zuletzt war er Leiter von Columbia Threadneedle Multi-Manager Solutions, eine Rolle, die er im April 2024 nach 17 Jahren verließ. Er leitet das Multi-Manager-Team seit 2007 durch die Übernahme des F&C/BMO Global-Geschäfts durch Columbia Threadneedle und davor durch Thames River, wo er Gründungspartner war.

Tom Caddick, Managing Director von Nedgroup Investments International, kommentierte die Einstellung wie folgt: "Wir sind absolut begeistert, dass Rob Burdett zu Nedgroup Investments kommt. Robs kundenorientierter Ansatz hat ihm einen hervorragenden Ruf eingebracht, da er die Bedürfnisse seiner Kunden in den Vordergrund stellt und langfristige Beziehungen fördert.

"Rob ist für uns bei Nedgroup Investments kein Unbekannter. Er bringt umfangreiche Erfahrung und eine starke Erfolgsbilanz im Investmentmanagement sowie ein scharfes Auge für die Identifizierung außergewöhnlicher Manager mit. Seine Expertise passt nahtlos zu unserer Unternehmenskultur, in der wir hochkarätige, investitionsorientierte Fachleute einstellen, die die Prinzipien des Value Investing, der Gründermentalität und der langfristigen Partnerschaft verkörpern."

Die Ernennung unterstreicht das Engagement von Nedgroup Investments für ihren ehrgeizigen Wachstumskurs in Europa, nachdem in den letzten 24 Monaten eine Reihe hochkarätiger Mitarbeiter eingestellt wurden.

Rob Burdett kommentierte dies wie folgt: "Der Beitritt zu Nedgroup Investments ist eine spannende Gelegenheit. Die "Gründungsmentalität" des Unternehmens und sein investitionsorientierter Multi-Boutique-Ansatz entsprechen voll und ganz meinen eigenen Werten. Die Unternehmenskultur von Nedgroup, langfristige Beziehungen zu pflegen und herausragende Fondsmanager zu fördern, passt perfekt zu meiner Vision, Leistung und Innovation voranzutreiben. Ich habe ehrgeizige Pläne für das Team und freue mich auf diese neue Reise."

Über Nedgroup

Nedgroup Investments ist ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Mrd. USD und einer 20-jährigen Tradition. Wir bei Nedgroup Investments sind der Meinung, dass jeder von dem Unterschied profitieren sollte, den die besten Boutiquen bieten. Als anlageorientiertes Unternehmen sind wir bestrebt, herausragende Fondsmanager zu finden und ihnen die richtigen Bedingungen für ihre Leistung zu bieten. Wir pflegen Beziehungen, die über mehrere Jahrzehnte hinweg bestehen, damit Manager und Teams langfristig erfolgreich sein können. So bieten wir unseren Kunden mehr Auswahl, besseren Zugang und eine engere Abstimmung auf ihre Investitionen.

We champion boutiques. We select the exceptional. We partner for decades

