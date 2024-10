London (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Finanzwelt auf die EZB - doch das Drehbuch scheint geschrieben, so die Experten von eToro.Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gelte als ausgemacht. Doch der eigentliche Nervenkitzel liege in der Frage, was danach komme. Denn mittelfristig könnte die EZB die Zinsen schneller und tiefer senken, als bisher gedacht. Christine Lagarde werde daher bei ihrer Pressekonferenz genau beobachtet - jedes Wort könnte die Märkte in Bewegung versetzen. ...

