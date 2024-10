Ettringen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die New4med GmbH, ein dynamisches Unternehmen im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie, gibt stolz die neue Partnerschaft für Deutschland mit der in Taiwan ansässigen Wiltrom Co., Ltd. bekannt. Wiltrom, 2009 als Spin-off des angesehenen Industrial Technology Research Institute gegründet, hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger, implantierbarer Medizinprodukte spezialisiert. Als führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik setzt Wiltrom auf Innovation und den Aufbau einer international wettbewerbsfähigen Marke.Dank dieser Zusammenarbeit erweitert New4med sein Portfolio um das Tripod-Fix® Vertebral Body Augmentation System, ein hochinnovatives Verfahren zur Stabilisierung von Wirbelkörperfrakturen, die durch Osteoporose bedingt sind. Das System, das zusammen mit Knochenzement verwendet wird, hat sich bereits in über 1.400 realen klinischen Fällen bewährt und wird nun auch in Deutschland verfügbar sein, um die Behandlungsergebnisse weiter zu verbessern.Prof. Dr. med. Ludwig Oberkircher, Chefarzt am Klinikum Friedrichshafen, betont: "Die neuartige dreidimensionale Expansionstechnologie des Tripod-Fix® Implantats erlaubt eine gezielte, kontrollierte und stabile Aufrichtung des frakturierten Wirbelkörpers. Das Implantat benötigt weniger Knochenzement als bisherige Systeme, bietet dabei jedoch eine hervorragende Interdigitation und lässt sich einfach handhaben. Bestehende, noch tragfähige Strukturen im osteoporotischen Wirbelkörper werden weitestgehend geschont."Auch Dr. med. Florian Beyer, Osteologe und Orthopäde aus Kaiserslautern, zeigt sich begeistert: "Ich begrüße den innovativen Ansatz der Tripod-Fix® Kyphoplastie. Aus osteologischer Sicht ist dies nicht nur ein technologischer Meilenstein in der Weiterentwicklung der Kyphoplastie, sondern wird der zugrundeliegenden osteoporotischen Situation unserer Patienten gerecht - zum Wohl unserer Patienten."Daniel Seifert, Geschäftsführer von New4med, ergänzt: "Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, zukunftsweisende Lösungen für die Wirbelsäulenbehandlung anzubieten. Wir freuen uns darauf, das Tripod-Fix® System auf dem kommenden Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie auf der Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft vorzustellen. Wir sind überzeugt, dass Tripod-Fix® einen entscheidenden Beitrag zur Behandlung von osteoporotischen Wirbelfrakturen leisten wird."Über New4medDie New4med GmbH ist ein deutsches Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Produkte zur Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen konzentriert. Mit dem Ziel, Rückenschmerzen zu lindern und die Lebensqualität der Patienten nachhaltig zu verbessern, bringt New4med kontinuierlich bahnbrechende Technologien auf den Markt. Das erfahrene Team besteht aus Fachkräften mit umfassender Expertise in der Medizintechnik, die ihre Leidenschaft für Innovation in jedes Produkt einfließen lassen. New4med setzt sich dafür ein, das Leben von Millionen Menschen weltweit zu verbessern.Für weitere Informationen besuchen Sie: www.new4med.comKontakt:Daniel SeifertCEO, New4med GmbHE-Mail: d.seifert@new4med.com+49 8249 - 265 07 34Video- https://mma.prnewswire.com/media/2529935/New4Med.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529934/New4Med.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/new4med-gmbh-kundigt-strategische-partnerschaft-mit-wiltrom-co-ltd-in-deutschland-an-302275423.htmlOriginal-Content von: New4Med, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175609/5886950