Kann Künstliche Intelligenz (KI) Führungsfiguren schaffen, die mehr Menschen ansprechen als amtierende Politiker:innen in Deutschland? Der ARD Dokumentarfilm "Der Autokraten-Code" wagt ein nie dagewesenes Experiment: Sechs Expert:innen aus verschiedenen Bereichen bauen mithilfe von künstlicher Intelligenz eine autokratische Führungspersönlichkeit für Deutschland. Wie sie aussieht, wie sie spricht, auftritt und welche Politik sie verfolgt, entscheidet die KI.Der KI-Politiker wird auf verschiedene Arten getestet. Er muss sich beispielsweise einem politischen Live-Interview mit ARD-Moderatorin Caren Miosga stellen. Wird der digitale Avatar als glaubhafter Politiker wahrgenommen?Der ARD Dokumentarfilm blickt in den Maschinenraum der künstlichen Intelligenz und lässt erahnen, was passieren kann, wenn politische Akteur:innen ohne Skrupel die neue Technik nutzen.Flankiert wird das politische Experiment mit Einschätzungen der internationalen KI-Expert:innen Wendy Hall und Geoffrey Hinton. Hinton erhält 2024 den Physik-Nobelpreis. Zusammen mit John Hopfield wird er für grundlegende Entdeckungen und Erfindungen in Bezug auf maschinelles Lernen ausgezeichnet. Lange Zeit war er der führende KI-Entwickler im Silicon Valley, nun warnt Hinton vor einer unkontrollierbaren autonomen KI.Was kann KI in der Politik bewirken? Wie reagieren potenzielle Wähler:innen? Stehen wir auch in westlichen Demokratien mit Hilfe von KI vor einem möglichen Umbruch zur Autokratie? Und hat KI einen Code für den Autokraten? Das Autorinnen-Duo Alexandra Hardorf und Christiane Schwarz macht die politischen Leerstellen im Umgang mit künstlicher Intelligenz sichtbar.Eine Dokness Produktion im Auftrag der ARD unter Federführung des SWR."Der Autokraten-Code" ist Gewinner des ARD TopDocs Wettbewerbs 2023.Ein Pressedossier zu "Der Autokraten-Code" finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice der ARD:https://presse.daserste.de/pressemappen/der-autokratencode-100.html