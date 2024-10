Nachdem die Sorgen vor einer Abkühlung der US-Konjunktur zuletzt bereits deutlich nachgelassen haben, verliert auch der Nahostkonflikt zumindest an der Börse an Schrecken. Berichten zufolge will Israel bei seinen geplanten Vergeltungsschlägen die iranische Ölinfrastruktur nicht angreifen. Am Ölmarkt wurden daher die Risikoprämien wieder ausgepreist und mit den fallenden Kursen nehmen auch die Inflationsgefahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...