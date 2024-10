Baden-Baden (ots) -7. bis 10. November 2024 im ZKM in Karlsruhe / mit "Nacht des Hörspiels", unveröffentlichten Hörspielproduktionen, Kinder-Live-Hörspiel, prominenten Gästen wie Matthias Brandt, Lars Eidinger und Nora Gomringer und vielen weiteren HighlightsDie diesjährigen ARD Hörspieltage finden vom 7. bis 10. November 2024 im Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Präsentation von zehn bislang unveröffentlichten Hörspielproduktionen in voller Länge, die Aufführung der Wort-Musik-Collage "Die Bergwerke zu Falun" mit Matthias Brandt und Jens Thomas, die "Anti Disco" mit Lars Edinger, die "Nacht des Hörspiels" mit Beiträgen zu den Themen KI und 100 Jahre Hörspiel mit Schriftstellerin Nora Gomringer und Foley-Artistin Simone Nowicki, das Kinder-Live-Hörspiel "Till Eulenspiegel" und die "Maus". Die 21. Ausgabe der ARD Hörspieltage findet erneut unter Federführung des SWR statt.Vielfältiges Programm rund ums HörspielDas Programm der diesjährigen ARD Hörspieltage steht fest: Das bedeutendste Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum wird mit "Die Bergwerke zu Falun", einer Wort-Musik-Collage nach E.T.A. Hoffmann, von und mit Matthias Brandt und Jens Thomas eröffnet (7. November, 20:00 Uhr). Zum ersten Mal werden zudem bislang unveröffentlichte Hörspielproduktionen der ARD, des Deutschlandfunks und des Schweizer Radios präsentiert - und das vor Ort, in voller Länge und in Anwesenheit der Macher:innen. Oliver Rohrbeck mit Ensemble wird Oscar Wildes Klassiker "Das Gespenst von Canterville" als Live-Hörspiel inszenieren (8. November, 18:30 Uhr), anschließend lädt die Indie-Pop-Band "Die Sterne" zum Live-Konzert ein (21:00 Uhr). Am 9. November werden die fünf Finalstücke, die um den Preis für die freie Hörspielszene "max15" konkurrieren, von einer Jury diskutiert und danach der Preis verliehen (17:30 Uhr). Am Sonntag, 10. November, dem traditionellen Kinderhörspieltag, wird das Kinder-Live-Hörspiel "Till Eulenspiegel" mit Stefan Wilkening in der Hauptrolle aufgeführt. Außerdem ist die berühmte "Maus" anzutreffen."Nacht des Hörspiels" mit Showacts, Talk und MusikHöhepunkt des Festivals ist die "Nacht des Hörspiels" mit Showacts, Talk und Musik (9. November, 20:00 Uhr), in der auch der "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe" vergeben wird. Schriftstellerin Nora Gomringer, die anlässlich der Geburtsstunde des deutschen Radios vor 100 Jahren in der ARD Audiothek die Jubiläumscollection "100 aus 100" präsentiert, wird im Gespräch mit Moderator Thomas Böhm von ihren Hörerfahrungen erzählen. Aber auch um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Hörspiels und um die Entwicklungen von KI wird es an diesem Abend gehen. Traditionelle Handarbeit bei der Geräuscheproduktion demonstriert die Foley-Artistin Simone Nowicki. Für die musikalische Begleitung am Samstagabend sorgt die achtköpfige Funk-Band "Fatcat". Außerdem zu Gast: Schauspieler und künstlerischer Allrounder Lars Eidinger. Als DJ wird er im Anschluss an die "Nacht des Hörspiels" die neue Folge seiner legendären Partyreihe "Anti Disco" auflegen (22:00 Uhr).Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deAusführliche Informationen zum Programm der ARD Hörspieltage 2024 unter: www.hoerspieltage.ARD.dePressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deInterviewanfragen und Pressematerial: Gitta Deutz, Tel: 0172 20 79 810, pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5886975