FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Analystenkommentar hat der Delivery-Hero-Aktie am Dienstag einen Dämpfer verpasst. Dass die Citigroup ihre Kaufempfehlung für das Papier des Essenslieferanten gestrichen hatte, quittierten Anleger mit Verkäufen. Es fiel als einer der schwächeren Werte im MDax um 1,7 Prozent auf 37,17 Euro. Das Zwischenhoch seit August 2023, das in der vergangenen Woche erreicht worden war, rückt nun ein Stück weiter in die Ferne.

Die US-Bank Citigroup stufte Delivery Hero auf "Neutral" ab, auch wenn das Kursziel von 32 auf 42 Euro angehoben wurde. Analystin Monique Pollard verwies für ihr neues Anlageurteil auf den Kursanstieg der Aktie seit Jahresbeginn um mehr als die Hälfte. Das angehobene Kursziel basiere dagegen auf höheren Ergebnisschätzungen einerseits und geringeren Annahmen für das Betriebskapital andererseits, hieß es in der Studie./ck/mis

