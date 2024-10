Bonn (ots) -- Eine halbe Milliarde Euro Umsatz und zweistellige Wachstumsraten- Marktführende Positionierung in vier Leistungsbereichen und Partner der Wahl für digitale Transformation insbesondere im KRITIS-UmfeldIn den Lünendonk-Listen der deutschen IT-Beratungs- und Integrationsunternehmen führt CONET das aktuelle Mittelstands-Ranking bereits an. In den kommenden Jahren möchte das Bonner IT-Unternehmen seinen engagierten Wachstumskurs fortsetzen und fordert den IT-Beratungsmarkt in der DACH-Region heraus. Die CONET-Gruppe setzt sich das Ziel, ihren Jahresumsatz bis 2028 mithilfe des Wachstumsprogramms "HORIZON28" auf rund eine halbe Milliarde Euro zu steigern.Strategische Fokussierung auf Zielbranchen und nachhaltiges WachstumUnter der Führung von CEO Martin Wibbe, der das Unternehmen seit April dieses Jahres leitet, wird sich die Gruppe noch gezielter auf die Kernbranchen Automotive, Bundes- und Landesbehörden sowie Defense ausrichten, die CONET bereits als wertvollen IT-Dienstleistungspartner schätzen. Starkes Wachstum realisiert CONET zudem in den Segmenten Finance & Insurance, Manufacturing sowie Energy & Utilities."Komplexe, schnelllebige Märkte wie der unsere erfordern Flexibilität, Schlagkraft und ständige Anpassung", sagt Wibbe. "Wir erkennen das als Chance und haben den Mut, gewohnte Prozesse und Strukturen ehrlich auf den Prüfstand zu stellen, Stärken auszubauen und wertvolle Synergien zu heben."Unter dem Titel "HORIZON28" hat die IT-Beratungsgruppe dazu sechs Handlungsfelder identifiziert. Ein neu etabliertes Executive Management Board bündelt die Leitungskompetenzen der Unternehmensgruppe. Es steuert die konkreten Maßnahmen, die sich unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit und Zukunftsziele der CONET-Gruppe auswirken:1. Um nachhaltiges Wachstum über dem Branchenschnitt zu fördern, richtet die CONET-Gruppe ihre Leistungen in einer gemeinsamen Go2Market-Organisation noch stärker an den aktuellen Kundenbedürfnissen aus - seit 1. August 2024 unter Leitung des neuen Chief Commercial Officer Kai Drücker.2. Im Feld Innovation baut CONET seine Stärken zu marktgerechten Lösungsangeboten für die Herausforderungen der Digitalisierung etwa in KI und Cloud aus, begleitet durch eine kontinuierliche und marktorientierte Portfolio-Entwicklung.3. Zur Beschleunigung des Wachstumskurses wird die CONET-Gruppe auch zukünftig durch Mergers & Acquisitions das vorhandene Portfolio ergänzen und abrunden.4. Für die Menschen ist die CONET-Gruppe mit einer weiterentwickelten Unternehmensverfassung "LIFE" eine perfekte berufliche Heimat - für erfahrene Profis ebenso wie junge Talente, die engagiert etwas bewegen wollen. Mehr als 200 offene Positionen sind derzeit zu besetzen.5. Durch eine erhöhte Sichtbarkeit entwickelt sich die CONET-Gruppe vom Hidden Champion zum bekannten und begehrten Digitalisierungspartner der DACH-Region.6. Die Optimierung vorhandener und Entwicklung maßgeschneiderter neuer Prozesse verbessert die Leistungserbringung und Qualität über die gesamte Gruppe hinweg.Dienstleister als wirkungsvoller Unterstützer und Beschleuniger der Digitalisierung"Es ist immer leicht, die Schuld für die langsame Digitalisierung einer zögerlichen Privatwirtschaft oder eingefahrenen Verwaltung zuzuschieben - wir gehen einen anderen Weg", so Wibbe. "Wir transformieren uns selbst als Dienstleister. Als flexibler und lösungsorientierter Unterstützer machen wir unsere Kunden schneller fit für die digitale Zukunft."Konkret liegt der Fokus auf der marktführenden Positionierung in vier der sechs CONET-Leistungsfeldern:CONET_AI: nachhaltige, flächendeckende und skalierbare KI-NutzungMit CONET_AI wird die IT-Beratungsgruppe Innovationstreiber für die Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz in der DACH-Region - basierend auf einem starken Footprint in Data Intelligence, mehr als 250 KI-Experten und Referenzen in allen etablierten Plattformen und Emerging Technologies.CONET Cloud: sicher, souverän und skalierbar mit maßgeschneiderter TransitionDie Services der BSI-zertifizierten CONET Hybrid Cloud ermöglichen eine schnelle und professionelle Cloud Transition. Managed Services in eigenen Rechenzentren sichern digitale Souveränität, Compliance, Security und Hochverfügbarkeit und machen CONET zum End-to-End-Provider insbesondere für Kritische Infrastrukturen (KRITIS).SAP: führend im Public Sector - Herausforderer in der IndustrieFür Spitzenleistungen in Prozessberatung und SAP-basierten Softwarelösungen wurde CONET von SAP sechsmal in Folge als "Partner des Jahres Public Services" ausgezeichnet. Das prämierte Know-how transferiert CONET mit mehr als 300 SAP-Spezialisten gezielt in privatwirtschaftliche Kundensegmente.Software Development: individuell und agil über den gesamten LebenszyklusCONET integriert Softwareentwicklung über den gesamten Lifecycle - von der Planung bis zur Wartung - und nutzt etablierte Standardtechnologien für maßgeschneiderte Lösungen. Der Einsatz von Low-Code-Entwicklung beschleunigt die Umsetzung und reduziert die Time-to-Market. Gleichzeitig entstehen durch die Fokussierung auf herausragende Kundenerlebnisse (CX) benutzerfreundliche und kundenorientierte Anwendungen.Mit ihrer Vielzahl an speziell ausgebildeten und zertifizierten Fachleuten für IT-Strategie, Cyber Security, ESG (Environmental, Social, Governance) und Customer Experience in Kombination mit starken individuellen Marken von CONET, Babiel und CONET ISB bis emineo und PROCON IT ist die CONET-Gruppe der Partner der Wahl für komplexe Digitalisierungsvorhaben in Anwendungen, Prozessen und Architekturen."Unsere Ziele sind ambitioniert - und wir werden sie erreichen", ist Wibbe überzeugt. "Unsere hervorragende Ausgangsbasis, sowohl in der Positionierung in unseren Zielmärkten als auch der Qualität unserer Lösungen, schafft das notwendige Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit und spornt uns zu Höchstleistungen an. Das ist die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg, Wachstum und anhaltende Attraktivität als Lösungsentwickler, Dienstleister und Arbeitgeber."Über CONET"Erfolg. Unsere Leidenschaft." CONET ist der Digitalisierungspartner mit Fokus auf die sechs Leistungsfelder Consulting, Customer Experience (CX), Data Intelligence, Managed Services, SAP und Software Development. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitenden gehört CONET zu den führenden IT-Beratungshäusern in Deutschland. Namhafte Unternehmen und Organisationen aus den Branchen Automotive, Finance & Insurance und Manufacturing sowie dem öffentlichen Sektor vertrauen seit 1987 den Fachleuten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Bonn unterhält CONET 21 Standorte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in Kroatien und Spanien.Die IT-Consulting-Experten von CONET fordern den Markt heraus, indem sie anders denken und freier agieren: Menschlichkeit, Individualität und Vertrauen auf menschzentrierte Führung und Eigenverantwortung prägen die Unternehmensverfassung "LIFE". Diese einzigartige DNA schafft eine gemeinsame Identität und vereint alle Mitarbeitenden hinter klaren Werten und Zielen. Engagiert begeistern sie so Auftraggeber jeden Tag mit ihrer Expertise und ihrem Einsatz. Anhaltende Spitzenwerte für CONET in Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und Auszeichnungen als "Beste Arbeitgeber Deutschland" und "Beste Arbeitgeber ITK" im Arbeitgeberwettbewerb Great Place to Work© belegen das.