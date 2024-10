Fürstenfeldbruck (ots) -Vor allem in Branchen, die einem starken Wettbewerb unterliegen, sind Unternehmen auf qualifizierte Neukundenanfragen angewiesen. Als Gründer und Geschäftsführer der Agentur Leadmagneten unterstützt Patrick Gessner Unternehmen mit vertriebsintensiven Produkten bei der Lead-Generierung. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchen Vorteilen seine Kunden profitieren und warum der Bedarf in der Photovoltaik-Branche aktuell besonders groß ist.Steigende Energiepreise und ein erhöhtes Umweltbewusstsein haben in den letzten Jahren zu einem großen Boom in der Photovoltaik-Branche geführt. Während die hohe Nachfrage zunächst auf ein begrenztes Angebot stieß, hat sich der Markt in den letzten Jahren stark verändert. Insbesondere durch preisgünstige Produkte aus China ist das Angebot im Bereich der PV-Anlagen stark gestiegen, was zu einem zunehmenden Wettbewerb in der Branche geführt hat. So sorgt die Vielzahl von Anbietern nicht nur für einen Preisverfall auf dem PV-Markt, sondern bietet potenziellen Kunden auch die Möglichkeit, Angebote zu vergleichen und den Dienstleister ihres Vertrauens sorgfältig auszuwählen. Für Vertriebler bedeutet diese Entwicklung einen wesentlich höheren Aufwand bei der Generierung von Kundenanfragen, sogenannter Leads. Denn ein gesundes Unternehmenswachstum erfordert nicht nur eine gewisse Anzahl an kontinuierlichen und qualifizierten Leads, sondern auch schnelle Ergebnisse. "Angesichts der immer größer werdenden Konkurrenz stehen PV-Unternehmen damit mehr und mehr in der Pflicht, ihre Lead-Generierung zu optimieren. Zeitdruck und fehlendes Wissen führen jedoch häufig dazu, dass die Prozesse intern nicht effizient umgesetzt werden können", erklärt Patrick Gessner, Geschäftsführer von Leadmagneten."Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ist das allerdings nicht. Schließlich gibt es eine Lösung", erklärt der Experte weiter. "Wer nämlich seine Lead-Generierung an einen externen Dienstleister auslagert, schafft es, weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, ohne interne Kapazitäten zu überlasten." Patrick Gessner weiß, wovon er spricht: Als Geschäftsführer der Agentur Leadmagneten hat er sich auf die Generierung von Leads für vertriebsintensiver Produkte, wie Photovoltaikanlagen, Immobilien und Kapitalanlagen, spezialisiert. Für seine Kunden bietet er ein effektives Lead-Management an, das es ihnen ermöglicht, ihre Vertriebsressourcen besser zu nutzen und die Abschlussraten zu erhöhen. Das macht Patrick Gessner und sein Team in Zeiten des verschärften Wettbewerbs vor allem für Unternehmen aus der PV-Branche zu einem starken Wachstumspartner.Leadmagneten: Effizientes Lead-Management und qualifizierte Neukundenanfragen für individuelle BedürfnisseDie Zusammenarbeit mit Leadmagneten beginnt grundsätzlich mit einer Bedarfsanalyse, in deren Rahmen die spezifischen Anforderungen und Wünsche des Kunden erfasst sowie das nötige Werbebudget ermittelt werden. Zum Kundenstamm der Agentur zählen sowohl Unternehmen, die eigene Kundenanfragen generieren und zusätzliche Leads kaufen, um ihre Vertriebsaktivität zu erhöhen und ihre Umsätze zu skalieren, als auch solche, die den Bereich der Lead-Generierung komplett ausgelagert haben. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kundenunternehmen zeigen sich vor allem in der Reichweite. "Während wir für andere Branchen deutschlandweite Leads generieren, werden im PV-Bereich oft regionale Kundenanfragen benötigt", erklärt Patrick Gessner. Mit geographisch beschränkten Kampagnen schafft es das Team von Leadmagneten, die Zielgruppe optimal zu erreichen und Photovoltaik-Leads aus der entsprechenden Region zu generieren.Um ihre Vertriebsstrategie flexibel anpassen zu können, können sich die Kunden von Leadmagneten zwischen exklusiven Leads und Multi-Leads, die an bis zu drei Anbieter vermittelt werden, entscheiden. "Vor allem im PV-Bereich wird oft mit Multi-Leads gearbeitet, um potenziellen Käufern einer Solaranlage verschiedene Anbieter zur Wahl stellen zu können", verrät Patrick Gessner. Dabei erhält der Kunde nach Wahl entweder einzelne, telefonisch vorqualifizierte Leads oder kann sich für eine durch die Experten erstellte Kampagne entscheiden, mit der er eine Omnipräsenz in seiner Region aufbaut und so messbar mehr qualitative Leads erhält. Hier übernimmt das Team um Patrick Gessner alles von der kompletten Einrichtung und Verwaltung der Werbekampagnen im Account ihres Kunden auf Plattformen wie Meta und Google. Natürlich ist auch eine Kombination aus beiden Angeboten möglich."In den Bereichen Photovoltaik, Kapitalanlagen und Immobilien arbeiten wir hauptsächlich mit laufenden Kampagnen", verrät Patrick Gessner. "Auf Wunsch erstellen wir aber auch exklusive Kampagnen einschließlich maßgeschneiderter Landingpages und Werbekampagnen, um Kundenanfragen für ein bestimmtes Produkt oder eine spezielle Branche zu generieren." Abhängig von ihren spezifischen Bedürfnissen und Zielen können die Kunden von Leadmagneten zwischen verschiedenen Betreuungszeiträumen von drei bis zwölf Monaten wählen, in der sie von einer Vielzahl aktueller und qualifizierter Leads profitieren. Mit einer täglichen Kapazität von 300 generierten Leads stellt die Agentur ihre hohe Effizienz in der Lead-Generierung unter Beweis.Patrick Gessner: Mit Erfahrung und Expertise zu großartigen KundenergebnissenUrsprünglich aus dem Eventmanagement- und Veranstaltungsbereich kommend, kann Patrick Gessner auf fast zwei Jahrzehnte der Selbstständigkeit zurückblicken. Nachdem er einen großen Erfahrungsschatz im Eventmarketing aufbauen konnte und den wachsenden Bedarf an Neukundenanfragen in verschiedenen Branchen wahrnahm, begann er, sich auch online mit der Gewinnung von Kundenanfragen zu beschäftigen. So gründete er im Jahr 2013 schließlich die Agentur Leadmagneten, um mithilfe digitaler Kampagnen Leads für vertriebsintensive Produkte zu generieren und legte seinen Fokus auf die Bereiche Photovoltaik, Immobilien und Kapitalanlagen. "Aufgrund der Marktveränderungen sind vor allem Anbieter in der wettbewerbsintensiven PV-Branche auf qualitative Leads angewiesen, um neue Kunden zu gewinnen und ihre Umsätze skalieren zu können", fasst Patrick Gessner zusammen. "Unsere Mission ist es, mit hochwertigen Solar-Leads die Effizienz und die Abschlussraten der Vertriebsteams unserer Kundenunternehmen zu steigern und ihnen damit dabei zu helfen, ihre Marktposition zu stärken und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen."Sie wollen die Vertriebsaktivität Ihres Unternehmens durch qualifizierte Neukundenanfragen steigern und Ihre Umsätze auf ein neues Level heben? Dann melden Sie sich jetzt bei Patrick Gessner von Leadmagneten (https://leadmagneten.de/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:Leadmagneten GmbH & Co. KGGeschäftsführer: Patrick GessnerE-Mail: info@leadmagneten.deWebsite: https://leadmagneten.de/Original-Content von: Leadmagneten GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176931/5887028