Zürich (www.anleihencheck.de) - Das saisonal starke dritte Quartal 2024 war durch eine lockere Geldpolitik gekennzeichnet, die zu niedrigeren Staatsanleiherenditen führte, so Daniel Björk, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO bei Swisscanto.Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei um 62 Basispunkte (Bp) gesunken und die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen habe sich um 38 Bp verringert. Die Aktien der Industrieländer hätten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt, wobei der S&P 500 um 5,5% und der EURO STOXX 50 um 2,2% zugelegt hätten. Dies sei ein entsprechend gutes Umfeld für den AT1-Anleihemarkt gewesen, wo sich die optionsbereinigten Kreditspreads - gemessen am ICE BofA Contingent Capital Index - um 24 Bp verengt hätten, was zu einer Gesamtrendite von starken 5,0% (gemessen in Landeswährung) geführt habe. ...

