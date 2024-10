Köln (ots) -In allgemeinbildenden Schulen ist das Handwerk bislang wenig sichtbar. Mit dem Portal www.handwerk-macht-schule.de soll sich das ändern, denn dort stehen mittlerweile zahlreiche Unterrichtsmaterialien mit Handwerksbezug zu nahezu allen Fächern online. Lehrkräfte können diese kostenlos für ihren Unterricht verwenden. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist Partner der Initiative und seit September 2024 mit einer ersten Unterrichtseinheit zur Trigonometrie am Dreieck online.Winkel anhand von Dächern berechnen"Um die Bedeutung der doch recht trockenen Materie in der praktischen Anwendung zu verdeutlichen, haben wir einen anschaulichen Bezug zum Dachdeckerhandwerk hergestellt, denn die Winkel werden anhand von Dächern berechnet. In diesem Kontext lernen Schüler und Schülerinnen verschiedene Dachformen und deren Bezeichnungen kennen. Sie erfahren zudem einiges über verschiedene Deckungsmaterialien", erläutert Rolf Fuhrmann, stellvertretender ZVDH-Hauptgeschäftsführer. Schülerinnen und Schüler werden angeregt, das Wissen in der Praxis anwenden, indem sie in ihrer Umgebung nach unterschiedlichen Dachformen suchen und diese fotografisch dokumentieren. "So wird aus einer theoretischen Übung eine Aufgabe mit Praxisbezug. Das erleichtert das Verständnis und macht mehr Spaß. Gerade beim Fach Mathematik wird oft über Defizite berichtet. So können wir beitragen, diese zu beseitigen", führt Fuhrmann aus. Die erste Unterrichtseinheit wurde bereits rund 300-mal heruntergeladen.Dachdecker und KlimaschutzAber nicht nur mit Dreiecksberechnungen wollen sich die Dachdecker in Schulen einen Namen machen, viele weitere Themen stünden noch an. "Klimaschutz ist ein ganz besonderes wichtiges Thema im Dachdeckerhandwerk, das ist vielen Schülern, aber auch Lehrenden nicht bewusst. Geplant sei, weitere Unterrichtseinheiten zum Rohstoff Holz, zu verschiedenen Kunststoffarten zur Abdichtung oder zu Klimazonen und Niederschlagsmengen zu gestalten." Auch Besuche von Dachdeckerbetrieben werden angeregt. Fuhrmann berichtet: "Oft erleben wir ein großes Aha-Erlebnis bei Lehrern, wenn sie näheren Kontakt zum Handwerk hatten und feststellen, wie vielfältig die einzelnen Gewerke sind, und wie modern zum Beispiel das Dachdeckerhandwerk sein kann. Dieser Praxisbezug ist auch für die Berufsorientierung an den allgemeinbildenden Schulen wichtig, denn längst ist bekannt, dass Abitur oder Fachhochschulreife nicht automatisch Studium bedeutet."Projekt "Handwerk macht Schule"Anbieter des Projekts ist der Deutsche Handwerkskammertag. Unter seinem Dach wird das Angebot an Unterrichtsmaterialien von aktuell neun Fachverbänden des Handwerks gebündelt. Die Themen sind mit den Inhalten der Lehr- und Bildungspläne über alle Schulstufen abgestimmt und decken nahezu alle Fächer ab. So können Lehrkräfte von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II die Arbeitsmaterialen direkt in ihrem Fachunterricht einsetzen. Die aktuell verfügbaren 190 Arbeitsblätter und Fachbeiträge wurden insgesamt bereits 320.000-mal heruntergeladen und die Webseite konnte bisher 345.000 Besuche verzeichnen. Der Fachverlag Eduversum ist für die Konzeption und Umsetzung der Inhalte sowie für die redaktionelle Betreuung verantwortlich. 2023 wurde das Portal mit der Comenius-EduMedia-Medaille ausgezeichnet.Zur Unterrichtseinheit: Trigonometrie am Dach (https://www.handwerk-macht-schule.de/faecherwelt/mint-mathematik-informatik-naturwissenschaften-technik/unterrichtseinheit/ue/trigonometrie-am-dach/)Bildmaterial: PM-ZVDH (https://bit.ly/ZVDH-PM-HMS-2024)Pressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)Fritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel. 0221-398038-0Fax 0221-398038-512E-Mail cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.de // www.dachdeckerdeinberuf.deUnser Podcast - Einfach mal reinhören:https://bit.ly/ZVDH-PodcastOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115513/5887072