Berlin (ots) -- Markenzusammenlegung von Eat the World und Meet the World- Corporate Design Refresh auf allen Kanälen- Verstärkter Einsatz von KI"Wir zaubern mit unseren kulinarisch-kulturellen Stadtführungen und Stadterlebnissen den Menschen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht", so bringt Geschäftsführerin Astrid Hamer den wachsenden Erfolg von Eat the World auf den Punkt. Voraussetzung dafür ist ein jahrelanger strategischer Ausbau- und Modernisierungsprozess. Mit der Integration des Portfolios der Meet the World-Stadterlebnisse in die starke Dachmarke Eat the World, einem kompletten Refresh des Markenauftritts sowie einem Relaunch der Website stellt das Unternehmen jetzt die Weichen für weiteres Wachstum.Um Synergien zu heben und effizienter zu agieren, firmiert das gesamte Tourangebot des Unternehmens ab dem 15. Oktober ausschließlich unter der Marke Eat the World.Unter dem neuen Logo-Motto: "Entdecken & Genießen" präsentiert sich dann auf der neu entwickelten Website (https://www.eat-the-world.com) gebündelt und nutzungsoptimiert die gesamte Vielfalt des Angebots von Kulinarischen Stadtführungen (https://www.eat-the-world.com/kulinarische-stadtfuehrung/), Stadtquiz (https://www.eat-the-world.com/stadtquiz/), Outdoor Escape Games (https://www.eat-the-world.com/outdoor-escape-game/), Krimi-Rätseltouren (https://www.eat-the-world.com/krimi-raetseltour/), GEO Epoche Historischen Touren (https://www.eat-the-world.com/geo-epoche-historische-tour/) oder die GEOLINO-Stadtrallyes (https://www.eat-the-world.com/geolino-stadtrallye/) Dabei liegt der Fokus ab sofort auf "Mobile first".Neue Strukturen der Website-Entwicklung machen den Buchungsprozess schneller und einfacher. Dabei profitiert man von einem datengetriebenen Marketing und dem direct sale auf der eigenen Website sowie einem hohen Markensuchvolumen und gut angelegten Algorithmen bei einer hohen Kund:innentreue und Weiterempfehlungsrate . Eine erste Testphase hat bereits eine Verkaufssteigerung der Meet the World-Stadterlebnisse um 30 Prozent gezeigt.Begleitet wird der neue Markenauftritt von einer breit angelegten Kampagne in Print, digital, per Audio und im TV. Ein Corporate Design Refresh über alle Kanäle in hellen und freundlichen Farben sowie eine moderne, emotionalere Bildwelt aus einem Mix von realen Motiven und Illustrationen soll das neue Produkterlebnis unterstreichen.Der Einsatz von KI spielt zukünftig sowohl bei der Erstellung von Bildmaterial als auch bei der Optimierung und Automatisierung von organisatorischen Prozessen eine wichtige Rolle. Dabei setzt das Unternehmen auch auf die Entwicklung eigener Tools.Astrid Hamer: "KI ist nicht nur ein wichtiges Instrument für den Ausbau unserer Marktführerschaft. Im Zeitalter von KI sehnen sich die Menschen nach persönlichem Austausch und gemeinsamen Erleben. Damit unterstützt KI im Nebeneffekt auch den Erhalt unseres Markenkerns."Neue Erlösströme zu generieren und das Angebots-Portfolio kontinuierlich auszubauen war von Anfang an entscheidendes Ziel von Astrid Hamer und ihrem Team, als sie 2017 die Marke Eat the World als Startup für Gruner + Jahr übernimmt und in wenigen Jahren mit einem Angebot von heute 30.000 Tourterminen im Jahr zum Marktführer auf dem Gebiet kulinarischer Probier-Touren ausbaut.Seit 2022 ist Eat the World somit ein wichtiger Teil von RTL Deutschland und trägt im Rahmen Unternehmensstrategie SHINE auf dem Weg zum National Media Champion erfolgreich dazu bei, diversifizierte Erlösströme - auch jenseits des klassischen Werbegeschäfts - zu generieren.Ein perfektes Match: Aktuell konnte Eat the World in Verbindung mit der medialen Power von RTL Deutschland seine Umsätze verdreifachen.Über Entwicklung, Strategie, Erfolg und Visionen des Unternehmens sprechen Eat the World-Geschäftsführerin Astrid Hamer und Marketingchefin Tanja Zismer ausführlichen im aktuellen "RTL erleben - der RTL Deutschland Podcast" mit Thomas Steuer.Die neue Podcast-Episode steht ab sofort auch auf RTL+ und weiteren Podcast-Anbietern zum Abruf bereit.EINLADUNG: Sie haben Eat the World noch nicht persönlich erlebt? Wir laden Sie herzlich zu unseren Touren ein, um das Konzept von Eat the World kennenzulernen. Bitte melden Sie sich dafür einfach direkt bei uns mit Ihrem Wunschtermin an und teilen Ihre Kontaktdaten mit.Eat the World ist deutschlandweit Marktführer auf dem Gebiet kulinarischer Probier-Touren. Das Angebot umfasst zurzeit rund 170 Touren in über 56 Städten. Es wird kontinuierlich mit viel Liebe zum Detail ausgebaut. Die Marke wurde 2008 in Berlin gegründet und ist seit 2017 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Gruner + Jahr und somit seit 2022 Teil von RTL Deutschland.Meet the World, dass jetzt unter Eat the World firmiert, wurde 2019 als weitere Marke von Eat the World gegründet. Das Angebot umfasst zahlreiche Stadterlebnisse von Outdoor Escape Games, Tablet-Quizzen, Krimi-Rätseltouren bis hin zu historischen Stadtführungen in Kooperation mit GEO EPOCHE und GEOLINO-Stadtrallyes. 