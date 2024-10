Der Deutsche Reiseverband (DRV) veranstaltete letzte Woche in Berlin seinen dritten Hauptstadtkongress, an dem 450 Fachleute der Branche teilnahmen. Trotz des düsteren Wirtschaftsklimas und der geopolitischen Krisen ist die Stimmung in der deutschen Reisebranche erstaunlich gut. DRV-Präsident Norbert Fiebig meldete für das laufende Tourismusjahr ein Umsatzplus von 12 Prozent und unterstrich damit die Widerstandsfähigkeit der Reisebranche. Insbesondere der Marktanteil von Pauschalreisen wächst, da die Verbraucher deren Bequemlichkeit und den starken rechtlichen Schutz zunehmend schätzen. Letzterer wird durch die erfolgreiche Rückerstattung aller Kunden der insolventen FTI verdeutlicht. Die positive Einschätzung des DRV deckt sich mit dem jüngsten Trading Update der TUI, der eine starke Nachfrage in allen Segmenten, einen guten Abschluss der Sommersaison 2024 und ermutigende Buchungen für die Wintersaison 2024/25 zeigte. Auf der Grundlage der leicht angehobenen Schätzungen bestätigt mwb research die Empfehlung KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





