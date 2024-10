Der Schweizer Zughersteller Stadler Rail verzeichnet eine moderate Aufwärtsbewegung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 15. Oktober um 0,39% auf 25,64 CHF, was einer leichten Erholung nach einem schwachen Monat entspricht. Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt die Aktie mit einem Monatsverlust von 4,18% und einem Jahresverlust von 20,35% unter Druck.

Finanzkennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Stadler Rail zeigen interessante Aspekte für Investoren. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,71 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 2,83 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,90 CHF je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,27% entspricht.

[...]

Hier weiterlesen