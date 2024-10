Die MTU Aero Engines Aktie erreichte am 15. Oktober 2024 ein neues 52-Wochen-Hoch von 297,70 Euro und setzte damit ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Im Vergleich zum Vorjahrestief von 162,55 Euro am 21. Oktober 2023 verzeichnete die Aktie einen beachtlichen Anstieg von über 83%. Analysten zeigen sich zunehmend optimistisch für die Zukunft des Triebwerkherstellers. Ein Finanzexperte erhöhte kürzlich seine Gewinnprognosen für die Jahre 2024 bis 2027, die nun bis zu 10 Prozent über den Konsensschätzungen liegen. Diese positiven Aussichten spiegeln sich auch in der aktuellen Kursentwicklung wider, mit einem Anstieg von 2,8% im frühen Handel auf 297,50 Euro.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende von 2,00 Euro auf 2,50 Euro je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht. Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt bei 288,10 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet. Mit Blick auf die Quartalsergebnisse wird die Veröffentlichung der Q3 2024-Zahlen am 24. Oktober mit Spannung erwartet, wobei Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 12,79 Euro prognostizieren.

