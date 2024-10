Wismar (ots) -Konflikte finden überall dort statt, wo Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Zielen aufeinandertreffen: in Projektteams, bei wirtschaftlichen Verhandlungen oder im Privaten. Anstatt die Situation eskalieren zu lassen, helfen Mediator:innen, eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu erreichen. Dies gelingt durch das unabhängige Betrachten und Herausarbeiten der unterschiedlichen Interessen, dem gemeinsamen Entwerfen vielfältiger Lösungsansätze und der Verhandlung über diese. Immer mehr Unternehmen setzen auf Mediation als Form der Konfliktbewältigung, da sie auf zukunftsorientierte Weiterentwicklung ausgerichtet ist.Mediator:innen legen den Fokus auf ein zielgerichtetes Konflikt- und Verhandlungsmanagement. Das macht sie interessant für Unternehmen, die in ihren Personalabteilungen genau diese Kompetenzen brauchen.WINGS, der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, bildet schon seit vielen Jahren und sehr erfolgreich Mediator:innen aus. "Wir vermitteln unseren Teilnehmenden das Wissen, Konflikten, etwa im beruflichen Rahmen, mit erweiterten Kompetenzen zu begegnen", sagt die Mediatorin und Rechtsanwältin Katja Ihde, Kursleiterin bei der WINGS.Der berufsbegleitende, 10-monatige Kurs vermittelt neben wichtigen Gesprächs-, Frage- und Visualisierungstechniken auch psychologische und rechtliche Aspekte der professionellen Konfliktvermittlung. "Unser Ziel ist es, die Teilnehmenden dazu zu befähigen, Menschen in schwierigen Prozessen zu begleiten, die richtige Fragen zu stellen und neutral zuzuhören", sagt Katja Ihde.Die kleinen Kursgruppen stellen eine individuelle Ausbildung sicher, die Seminare bauen u.a. auf Praxisübungen sowie den Austausch von Ideen und Erfahrungen innerhalb der Gruppe auf. Neben der Basisausbildung Mediation bietet WINGS für bereits Erfahrene spezialisierte Aufbaukurse mit den Schwerpunkten Familienmediation, Wirtschaftsmediation und Supervision an. Die Mediations-Herbstkurse starten Ende Oktober bzw. November. Weitere Informationen zum Kursangebot finden Interessierte unter wings.de/mediation (https://www.wings.hs-wismar.de/de/weiterbildung/mediation)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium | Pressesprecher: André Senechal | a.senechal@wings.hs-wismar.de | +49 3841 753 7471Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5887120